Gina Pistol, sinceră despre lupta cu kilogramele: „Era atât de frustrant!”

Gina Pistol a vorbit deschis despre lupta cu greutatea, stilul său de viață sănătos și defectele amuzante ale soțului ei, Smiley.

Prezentatoarea TV Gina Pistol a dezvăluit cum a reușit să scape de kilogramele în plus care o nemulțumeau. Vedeta spune că sportul constant și alimentația echilibrată au fost esențiale, deși rezultatele nu au venit ușor.

„Sunt bine, sănătoasă, am mai slăbit puțin, se vede? Am avut de furcă cu kilogramele astea… După o anumită vârstă, 38 de ani, așa am observat eu, nu mai funcționează nimic din ce funcționa înainte”, a spus Gina Pistol.

Aceasta a povestit că, în ciuda eforturilor, nu reușea să scadă sub 60 de kilograme, ceea ce o frustra. „Mă blocasem și era atât de frustrant, pentru că aveam zile în care mâncam exact ce trebuia să mănânc, făceam și mișcare și nu reușeam pur și simplu”.

În cele din urmă, a reușit să ajungă la 58 de kilograme și își dorește să atingă 55-56 kg. „Dacă vrei să arăți bine pe sticlă, trebuie să arăți mai slăbuță”, a adăugat ea.

Pentru a-și menține greutatea, merge de trei ori pe săptămână la sală și are grijă ce mănâncă: „Am început să mănânc din nou cartof dulce, a fost o perioadă când nu-l mai suportam, mi se aplecase, apoi am început iar să îl mănânc. Mănânc carne la grătar sau la cuptor, cu o salată lângă. Sunt și niște enzime speciale pentru cei care au intoleranță la histamină”.

Ce spune Gina Pistol despre defectele lui Smiley

Invitată în emisiunea „La Măruță”, Gina Pistol a vorbit cu sinceritate despre mariajul cu Smiley, dezvăluind câteva detalii amuzante despre viața de cuplu.

„Este foarte calm… pe mine mă scoate din sărite pentru că eu sunt foarte agitată și el, uneori, este foarte calm și e fix opusul meu”, a spus Gina râzând. „Ca femeie, mai ai nevoie să te cerți cu cineva și nu ai cu cine”.

Prezentatoarea a mai povestit, în glumă, că Smiley nu prea mai are defecte, dar și-a amintit unul simpatic: „Mai lăsa prosoapele pe jos, dar asta s-a rezolvat. Aaa și mai are un defect, nu știe să deseneze, să nu-l pui să deseneze un soare sau un nor că nu…”

Gina Pistol și Smiley s-au căsătorit pe 27 mai 2023, iar din primăvara anului 2021 sunt părinții unei fetițe, Josephine. Cuplul a ales să-și protejeze fiica de expunerea în social media, păstrând discreția asupra chipului ei.