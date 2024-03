Smiley, după un an de căsnicie cu Ginei Pistol: „Nu pune prea multe întrebări”

La aproape un an de la nunta cu Gina Pistol, Smiley mărturisește că are o căsnicie fericită. Invitat în podcastul lui Damian Drăghici, artistul a vorbit despre relația sa și despre calitățile pe care le are soția lui.

Smiley și Gina Pistol s-au căsătorit în mai 2023, după ce, în martie 2021, au devenit părinții unei fetițe, Josephine. Și, deși o lungă perioadă de timp s-au ferit dea detalii despre relația lor, acum își trăiesc public povestea de iubire, potrivit Libertatea.

„Zice că e mai funny decât mine și tind să o cred”,

În podcastul lui Damian Drăghici, Smiley a vorbit despre Gina Pistol.

„Are foarte multe calități ca femeie, dar și ca om. Nu e un om care îți ia energia, este un om care îți dă energie… care mă distrează. Are un simț al umorului senzațional, zice că e mai funny decât mine și tind să o cred”, a relatat Smiley.

A punctat îînsă și un aspect important al vieții de familie:

„Ne înțelegem foarte bine. Este o fată cu suflet mare, foarte empatică, sensibilă și cumva băiețoasă, de gașcă. Mă echilibrează foarte tare și nu pune în niciun fel presiune pe mine, știind programul meu și știind ce am eu de făcut și de gând să fac (...)”, a explicat artistul.

„Gina nu îmi cere socoteală pentru nopțile pierdute la studio”

Smiley a mărturisit că Gina Pistol nu îi cere explicații atunci când stă mult la studioul de înregistrări și ajunge mai târziu acasă.

„Mă ajută că nu pune niciun fel de presiune pe mine, nu pune prea multe întrebări, nu îmi cere socoteală pentru nopțile pierdute la studio sau pentru orele pe care le întârzii când zic că vin acasă la o anumită oră”.

Vedeta a explicat și de unde vine fericirea în căsnicia lor.

„Cred că atunci când iubim și suntem fericiți, totul se asortează, nu mai există nuanțe de gri”.

În ciuda agendei sale încărcate, pe primul plan pentru Smiley este familia, potrivit altor mărturisiri anterioare făcute de artist