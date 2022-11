Fugarul Mario Iorgulescu a revenit pe Instagram. Vrea un copil cu fosta soție a fotbalistului Steliano Filip

Mario Iorgulescu, dat în urmărire după accidentul mortal provocat în septembrie 2019, a revenit pe rețelele de socializare și a declarat că vrea să aibă un copil cu fosta soție a fotbalistului Steliano Filip.

Fiul lui Gino Iorgulescu spune că a reluat legătura cu Bianca Marina, femeie alături de care a avut o relație și în urmă cu 8 ani. Între timp, Bianca a fost căsătorită cu fotbalistul Steliano Filip, cei doi având împreună o fetiță, scrie gsp.ro.

„Mi-am făcut un cont de Instagram, nu mai suportam singurătatea. Eram foarte singur şi trist. Nu mai suportam să stau aşa, în situaţia respectivă, în clinică. Mi-am făcut un cont de instagram, am dat de Bianca pe acel cont, i-am scris şi am reluat legătura. Acum 8 ani, când a fost cu mine, a plecat de la mine de la Snagov să se întâlnească cu Steliano Filip şi m-a întrebat dacă mă supăr dacă pleacă să se vadă cu el. Eu am întrebat-o dacă chem şoferul sau îşi cheamă un taxi. Pentru mine, Bianca era doar o altă fată din anturajul meu şi nu observam semnele pe care le dădea ea, că ea chiar este îndrăgostită de mine”, a declarat Mario Iorgulescu pentru Antena Stars.

Iorgulescu spune că își dorește să renunțe la viața pe care a dus-o până acum și să își întemeieze o familie.

„Sunt dispus să am grijă şi de ea şi de copilul pe care îl are cu Steliano. Îmi doresc foarte mult să fac un copil cu Bianca! Am ajuns la o vârstă în care m-am săturat să petrec, să mă distrez şi să îmi bat joc, să umblu din floare în floare, pentru că asta am făcut toată viaţa şi nu mai este cazul”, a mai declarat acesta.

Mario Iorgulescu și-a reactivat Instagramul pe data de 14 noiembrie, după o absență îndelungată din cauza evenimentului petrecut în urmă cu trei ani.

În 2019, Mario Iorgulescu, fiul președintelui LPF, a produs un accident rutier în urma căruia un bărbat a murit. În momentul tragediei, tânărul era sub influența băuturilor alcoolice și a drogurilor. Aflat în Italia, unde susține că este în proces de recuperare, Mario Iorgulescu a transmis un mesaj bulversant.

„Aș ruga-o pe doamna judecător să nu mai ruineze o viață de om, că deja a fost ruinată o familie. Faceți dreptate, nu zice nimeni să nu o faceți, îmi asum, dar nu cum doriți să mă dați exemplu unei țări întregi, sunt tânăr, am niște probleme la cap. Din păcate, au fost descoperite târziu, că, poate dacă le descopeream mai devreme, evitam acest incident. Nu mă prezint la proces pentru că am nevoie de atenție medicală și chiar am o problemă cu o leziune pe lobul frontal al creierului”, a spus fiul șefului LPF.

A omorât un tânăr, tată a doi copii

În noaptea de 7 spre 8 septembrie 2019, Mario Iorgulescu, care se afla la volanul unei maşini de lux, a intrat pe contrasens şi a lovit o altă maşină, omorându-l pe şoferul acesteia, Daniel Vicol (24 de ani), tatăl a doi copii. În urma analizei probelor biologice s-a stabilit că Mario Iorgulescu avea 1,96 g/l şi era sub influenţa cocainei.

El are două mandate de arestare pe numele său, dar acestea nu pot fi puse în aplicare din cauză că autoritățile italiene refuză să dea curs solicitărilor parții române.