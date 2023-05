Fratele lui Mel Gibson, mărturie emoționantă: „Urăsc omul care a devenit Mel! Faima l-a înrăit“

Fratele mai mic al superstarului hollywoodian a vorbit în termeni deloc flatanți despre cel de care a fost, odată, atât de apropiat.

Unul este un superstar de la Hollywood faimos pentru crizele sale din afara ecranului, dar și pentru performanțele iconice din filme precum Braveheart, Mad Max și Lethal Weapon.

Celălat, în vârstă de 65 de ani, este Donal Gibson, fratele mai mic al lui Mel Gibson, cu care împărtășește aceiași ochi albaștri pătrunzători și aspect chipeș care l-au făcut pe actor un superstar global.

Cei doi frați au fost odată atât de apropiați, încât ultimul i-a oferit mezinului un rol în pelicula de succes Braveheart și l-a încurajat să-și urmeze propriile visuri la Hollywood.

Într-un prim interviu despre faimosul său frate, oferit publicației The Daily Mail, Donal dezvăluie că faima și banii le-au distrus „relația de neatins”, dând vina pe filmul controversat Patimile lui Hristos, care i-a adus starului suma de 425 de milioane de dolari în cont.

Mel și cu mine am fost odată atât de apropiați, încât mi se pare de necrezut că acum nu mai vorbim, că nu mai avem nicio legătură, spune Donal. Când eram copii, împărțeam același dormitor, făceam totul împreună. Când a venit în Los Angeles, l-am urmat. El este cu doar doi ani mai mare decât mine, așa că a fost fratele meu mai mare, cel mai bun prieten al meu. Când a devenit celebru, nu simțeam gelozie. Eram fericit pentru el, mândru că a reușit. Faima l-a schimbat, însă. A început să creadă în imaginea pe care o proiecta. Mel pe care îl cunoșteam a dispărut. Hollywood-ul l-a mâncat și, apoi, l-a scuipat. Faima și banii i-au mers la cap și au creat un monstru. Urăsc ceea ce a devenit el acum.

→ Imaginea 1/6: Starul australian acum

Fratele starului susține că propria sa carieră la Hollywood s-a dus pe apa Sâmbetei, deoarece oamenii l-au pus pe lista neagră pentru ceea ce el numește „păcatele fratelui meu”. Mai exact, Mel ar fi de vină și pentru insuccesul mezinului Gibson în lumea filmului.

Înstrăinarea a pornit de la bani

Primeam oferte regulate de roluri înainte de lansarea filmului Patimile lui Hristos, dar oamenii au ajuns să creadă că Mel este antisemit. Și că eu sunt la fel. Cred că din cauza asta am fost trecut pe lista neagră. El era în regulă, pentru că avea deja milioane de dolari în bancă.

Ca multe alte certuri de familie, și aceasta a început de la bani, însă. Donal spune că și-a implorat în mod repetat fratele să-i ofere ajutor financiar și a fost șocat când acesta i-a răspuns: „Problemele tale sunt ale tale!”.

Când el a făcut acele remarci urâte despre evrei și când a fost arestat, munca mea a secat peste noapte. Numele nostru de familie devenise toxic. Agentul meu m-a părăsit. Telefonul a încetat să sune. Oamenii au asociat numele Gibson cu fanatism, rasism, cruzime, ură și furie, continuă fratele mai mic al actorului.

Donal nu a mai vorbit cu fratele său de mai bine de cinci ani, lucru care nu l-a împiedicat să scrie o carte despre familia sa, Resurrection: Tales Of Family, Madness, Mayhem And Surviving The Gibson Rage, volum pentru care fostul actor caută acum un editor.

