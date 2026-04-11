Mii de fani ai lui Michael Jackson s-au adunat vineri seara, 10 aprilie, la Berlin pentru premiera internațională a filmului biografic „Michael”, eveniment la care a participat și familia artistului. Rolul principal este interpretat de nepotul său, Jaafar Jackson, într-o producție care a atras deja atenția la nivel global.

Mii de admiratori, mulți îmbrăcați în jachete din piele sau purtând ochelari de soare tip aviator, inspirate de ținutele iconice ale artistului, au umplut zona din jurul premierei. Evenimentul a avut loc vineri seara și a marcat lansarea internațională a filmului biografic „Michael”.

Nepotul artistului, Jaafar Jackson, care avea doar 12 ani când unchiul său a murit în 2009, a spus că s-a pregătit intens pentru acest rol, studiind materiale de arhivă și apelând și la propriile amintiri.

„Una dintre amintirile mele preferate este când l-am văzut pentru prima dată pe scenă, cântând la New York, ceea ce a fost cea mai frumoasă experiență pentru mine”, a declarat el pentru Reuters, pe covorul roșu.

Fratele artistului, Jackie Jackson, care a cântat alături de tânărul Michael în formația Jackson 5, a fost impresionat de interpretarea lui Jaafar. El a spus că, uneori, aproape a uitat că îl vede pe nepotul său, nu pe Michael însuși.

„A devenit Michael în film”, a afirmat acesta.

Filmul și parcursul „regelui pop”

Regizat de Antoine Fuqua, lungmetrajul urmărește ascensiunea lui Michael Jackson de la solist al trupei Motown Jackson 5, formată împreună cu frații săi, până la cariera solo care a produs hituri legendare precum „Thriller” și „Beat It”.

Producția pune accent și pe ținutele spectaculoase care au devenit parte din imaginea inconfundabilă a artistului.

Filmul biografic „Straight Outta Compton” deține în prezent recordul pentru cea mai mare încasare la debut în categoria filmelor muzicale biografice, cu 60,2 milioane de dolari în SUA și Canada.

Potrivit Box Office Pro, noul film „Michael”, care va ajunge în cinematografe pe 24 aprilie, ar putea depăși acest prag și chiar să ajungă la încasări de peste 80 de milioane de dolari.

Controversele din jurul producției

Producția a fost însă marcată de controverse. Orice referire la acuzațiile de abuz sexual asupra copiilor a fost eliminată din scenariu, după ce avocații moștenitorilor au constatat că o înțelegere legală cu unul dintre reclamanți interzice menționarea acestor aspecte, potrivit unei surse apropiate producției.

Michael Jackson a susținut întotdeauna că este nevinovat și a fost achitat în 2005 într-un proces penal.

După moartea sa, au existat și alte procese civile intentate de reclamanți, însă artistul nu a fost niciodată condamnat pentru abuz sexual asupra copiilor și nici găsit vinovat într-un proces civil.

Întrebat despre decizia de a omite aceste aspecte controversate, producătorul Graham King, cunoscut pentru „Bohemian Rhapsody”, a declarat la Berlin că a „petrecut mulți ani cercetând totul, fiecare parte din viața lui Michael” și că a dorit să realizeze această „poveste de omagiere”.