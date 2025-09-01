Mihaela Rădulescu, prima apariție în România, la un eveniment unde ar fi trebuit să participe Felix Baumgartner

Prima apariție publică a Mihaelei Rădulescu în România, după moartea tragică a lui Felix Baumgartner, a avut loc la Bucharest International Air Show (BIAS).

Vă reamintim că partenerul de viață al Mihaelei Rădulescu, Felix Baumgartner, celebru pentru salturile sale spectaculoase și pentru pasiunea pentru sporturile extreme, și-a pierdut viața într-un accident tragic. Potrivit rapoartelor oficiale, aparatul său de zbor a suferit o defecțiune în timpul unei vacanțe petrecute alături de fosta prezentatoare şi jurnalistă.

Pentru a-i aduce un omagiu, Mihaela Rădulescu a revenit în România și a participat la Bucharest International Air Show (BIAS), desfășurat la Aeroportul Internațional Băneasa „Aurel Vlaicu” și la Romaero. Evenimentul, unde Felix Baumgartner ar fi trebuit să fie prezent, a devenit pentru Mihaela Rădulescu un prilej de comemorare, dar și de apropiere de pasiunea care i-a definit viața partenerului său.

Fosta prezentatoare TV a fost surprinsă în timpul show-ului într-o ținută sport, în culori vii, accesorizată cu ochelari de soare, alături de un membru al staff-ului BIAS, notează spynews.ro.

Ţinuta sa vestimentară a atras atenția, pentru că, în locul unui doliu clasic, Mihaela Rădulescu a optat pentru culori optimiste, dorind să transmită respect față de viața intensă și plină de bucurii trăită alături de Felix.

La aproape o lună de la tragedie, vedeta continuă să publice fotografii și videoclipuri cu Felix Baumgartner, din vacanțe sau momente speciale ale cuplului. „Am trăit în fiecare zi” și „Am fost mereu împreună” sunt doar câteva dintre mesajele emoționante postate pe Instagram, prin care vedeta își exprimă dorul.

Într-o postare recentă, de la finalul lunii august, Mihaela Rădulescu a descris legătura profundă dintre ea și Felix. Ea a vorbit despre modul în care sportivul celebra dragostea lor prin gesturi tandre și mesaje-surpriză, dar și despre viața construită împreună: casă, grădină, pisici, copaci plantați și momente alături de prieteni.

„Am lucrat împreună ca o echipă în orice și, mai presus de toate, ne-am distrat de minune oriunde am mers. Eram fericiți împreună, nu doar pe Instagram, ci și în viața reală. Peste tot. Sunt veșnic recunoscătoare pentru această dragoste, pentru această prietenie adevărată, pentru acest om extraordinar, pentru dragostea, decența și respectul lui pentru mine, pentru familia mea, pentru munca mea, pentru cine sunt”, a scris Mihaela Rădulescu pe Instagram.