De ce a fost eliberat Radu Mazăre din închisoare după doar cinci ani: recalificarea pe care a obținut-o în penitenciar

Deşi ar fi trebuit să execute nouă ani de închisoare, primiţi prin contopirea mai multor pedepse, la sfârşitul lunii mai, fostul primar al oraşului Constanţa, Radu Mazăre, a fost eliberat după numai cinci. Ce anume i-a determinat pe judecători să ia o astfel de decizie?

În motivarea deciziei de eliberare condiţionată, Tribunalul Ilfov, deşi recunoaşte că infracţiunile comise de Radu Mazăre sunt grave, pune accent pe conduita sa exemplară şi subliniiază că „procesul de reeducare este aproape finalizat”.

„Este adevărat că infracţiunile pentru care contestatorul a fost condamnat sunt grave şi că prejudiciile produse prin săvârşirea acestora sunt consistente (pentru recuperarea acestora fiind instituite măsuri asigurătorii prin cele două hotărâri de condamnare), însă întreaga conduită a persoanei condamnate din timpul executării pedepsei dovedeşte că executarea restului de pedeapsă poate fi făcută şi în stare de libertate. Deosebit, gradul de instrucţie al contestatorului, modul de conduită adoptat de acesta în perioada executării pedepsei raportat la legătura cu mediul de suport demonstrează că procesul de reeducare este aproape finalizat, nefiind necesară menţinerea persoanei condamnate în detenţie”, scrie în motivare.

S-a recalificat ca îngrijitor de spaţii verzi

De asemenea, un argument care se pare că a cântărit greu în eliberarea fostului primar al Constanţei este aceea că nu a fost sancţionat niciodată cât timp a fost încarcerat, ba, mai mult, a fost recompensat de 27 de ori.

„Contrar argumentelor primei instanţe, instanţa de control judiciar constată că ansamblul probelor administrate în cauză nu susţin concluzia că deţinutul nu a dat dovezi temeinice de îndreptare, în condiţiile în care acesta nu a fost sancţionat disciplinar pe întreaga perioadă de detenţie, a fost recompensat de 27 de ori (ultimele două recompense fiind acordate după ultima amânare dispusă de către instanţă) şi i se consideră executate ca urmare a activităţilor lucrative, de instruire şcolară şi formare profesională prestate, un număr de 270 zile (din care 20 zile pentru absolvirea unui curs de calificare)”, a motivat Tribunalul Ilfov.

Cursul de calificare la care se face referire în motivare este unul de recalificare profesională de îngrijitor de spaţii verzi.

În plus, el „a participat activ la activităţi semistructurate (concursuri tematice, dezbateri, artizanat, prelegeri, activităţi tehnice-aplicative, cercuri de lectură, recenzii de carte, sportive, moral-religioase, stagii de practică). A beneficiat de consiliere educaţională, moral-religioasă, socială şi psihologică. În prezent este inclus la programul de pregătire pentru liberare”.

La eliberarea lui Radu Mazăre, care s-a produs la sfârşitul lunii mai, a mai contribuit faptul că nu are antecedente penale şi are o familie (s-a căsătorit în perioada detenţiei şi soţia sa este însărcinată, dar are şi un fiu major din altă căsătorie).

Vă reamintim că în dosarul Polaris Radu Mazăre a fost acuzat pentru luare de mită (opt milioane de euro şi peste opt milioane de lei), abuz în serviciu şi conflict de interese, pentru care a primit 5 ani de închisoare, iar în dosarul retrocedărilor ilegale, a fost condamnat la 9 ani de închisoare pentru abuz în serviciu în formă continuată şi constituire a unui grup infracţional organizat, împreună cu alţi 31 de inculpaţi, funcţionari publici, oameni de afaceri, notari publici şi evaluatori. Prin contopirea celor două pedepse, în final a rezultat că ar fi trebuit să stea 9 ani în închisoare.