Cum să devii influencer: „Este loc pentru toată lumea pe piață“ | INTERVIU

Visul multor adolescenți și tineri este să devină influenceri, iar uneori visul devine realitate peste noapte. Dacă sunt respectate câteva reguli.

Oportunitățile sunt mari, iar piața încă acceptă fețe fresh, persoane interesante și nișe noi. Dacă ai viziune, constanță și livrezi conținut relevant și de calitate, succesul poate fi la câteva postări distanță. Despre jobul de influencer, șansele de reușită în acest domeniu, calitățile unui creator de conținut și munca din spate a vorbit într-un interviu pentru „Adevărul“, Claudiu Ilioiu, Head of Global Talent United. Lansată în 2019, Global Talent United este cea mai mare agenție de endorsement din România, reprezintând artiști, content creators, actori, sportivi, actori de stand-up și artiști vizuali.

„Adevărul“: Cum ai defini jobul de creator de conținut în România?

Claudiu Ilioiu: Jobul de content creator reprezintă un mix destul de interesant între joburile din departamentele tradiționale de marketing, producție și PR. Orice content creator de succes are „în sânge“ cele trei direcții. Ca să poți face acest job foarte bine, trebuie să fii bun pe partea de producție foto/video și foarte bun în marketing și PR, pentru a reuși să-ți promovezi propriul conținut.

Cum creezi un conținut de calitate care să fie și urmărit? Care ar fi principiile pe care trebuie să le urmezi?

Conținutul de calitate se creează prin viziune și, bineînțeles, prin investiții în partea tehnică. Ca să devină și urmărit, trebuie să-ți cunoști foarte bine comunitatea, să le dai informații relevante pentru ei. Dacă aș face un top 7 principii/lucruri de care ai nevoie ca să creezi un content bun ar fi: viziunea, cunoașterea comunității, know-how în producții foto și video, know-how în marketing, know-how în PR, constanța, echipamente de calitate.

Cum poate un creator de conținut să crească și să rămână relevant pe piața din România și cât de mare este presiunea ca el să aibă constanță, dar să și aducă mereu ceva nou, inovator (atât din partea publicului, cât și din partea brandurilor)?

Constanța poate fi cuvântul cheie care ajută la creșterea comunității unui influencer. Când vorbim de un content creator, prin definiție, el ar trebui să poată aduce ceva nou pentru comunitatea lui, fără a simți un stres în acest sens. Acest „job“ nu poate fi comparat cu un loc de muncă dintr-o redacție, unde ești nevoit să aduci „ceva nou la masă“, ei o fac pentru că simt. Atâta timp cât el reușește să-și țină comunitatea activă, brandurile vor fi interesate de ceea ce face.

Care sunt în prezent nișele de subiecte sau domeniile în care există în continuare oportunități și loc de dezvoltare pentru creatorii de conținut?

Este foarte interesantă această întrebare. Noi tot spunem de ceva vreme că nișele vor avea succes. În momentul acesta, este loc pentru toată lumea pe piață și orice nișă are nevoie de oameni fresh, care să aducă plus valoare pentru comunitățile lor. Atâta timp cât cel care alege nișa, o face din plăcere și alege să vorbească despre lucrurile pe care le recomandă cu adevărat, atunci putem spune că are șanse mari de a avea succes.

Care e cea mai bună platformă/rețea socială pentru un debutant?

În acest moment, clar TikTok-ul a adus cei mai noi oameni în această industrie.

Ce responsabilități aduce statutul de influencer? Și ce riscuri?

Ca în orice job, orice acțiune faci, orice spui, trebuie să o faci cu responsabilitate. Diferența la un content creator este că nu îl concediază nimeni, dar poate fi penalizat mult mai rău pentru greșeli de către comunitate. Dacă comunitatea va simți că a greșit, atunci acea greșeală va avea repercusiuni, inclusiv în partea de business. Este important să fii corect cu publicul tău.

Există un preț al notorietății obținute de influenceri?

Fiind o persoană publică, există anumite laturi care sunt sacrificate atunci când alegi să fii influencer. Cel mai greu lucru cu care trebuie să te obișnuiești ar putea fi renunțarea la viața privată.

Care sunt cele mai frecvente mituri despre creatorii de conținut și influencing? Și care este adevărul, în cazul acestor mituri?

Multă lume are impresia că este foarte simplu ce fac ei și că oricine poate face jobul de influencer. Ca să ai succes, trebuie să muncești foarte mult, cu siguranță mult mai mult decât ai face-o dacă te-ai duce la un job într-o companie.

Câteva exemple de creatori de conținut de succes?

Aș fi subiectiv și aș da multe exemple din portofoliul Global Talent United, dar făcând un pas în spate, sunt mulți creatori de conținut serioși care au reușit să aibă succes și să se mențină în fruntea clasamentelor. Clar din acest top fac parte: Selly, Alina Ceușan, Carmen Grebenișan, Dorian Popa, Adelina Pestrițu. Ar fi o listă destul de lungă de oameni pe care îi apreciez și cărora le admir puterea de muncă și tăria de a rămâne relevanți în această piață.

Ce presupune jobul tău, în lucrul cu creatorii de conținut?

Din fericire, am norocul de a avea acces la „big picture“, la o perspectivă mai mai mare, și mă concentrez începând de la business-ul agenției, vânzarea de endorsement, până la scounting-ul creatorilor de conținut cu care vrem să semnăm.

Cum crezi că ar trebui reglementată această industrie, care s-a dezvoltat foarte mult în ultimii ani și care are nevoie de un cadru de reguli concrete? Când ajungi să te numești influencer și ce reguli ar trebui să respecți în online și nu numai?

Este o discuție foarte amplă cu privire la acest aspect. În ultimii ani, industria s-a autoeducat și fiecare dintre noi, cei care lucrăm în această industrie, am învățat din propriile greșeli. Din ce știu, atât noi, cât și celelalte agenții din piață își doresc o reglementare a acestei industrii. Vom susține orice inițiativă în acest sens, atâta timp cât este relevantă și benefică pentru content creatori și pentru brandurile care aleg să activeze în acest domeniu.

Crezi că toate campaniile și postările trebuie marcate ca fiind reclamă? Se face acest lucru în România?

Această decizie stă în mâna brandurilor, dacă ei cer acest lucru, se va marca orice material publicitar. Trebuie să ținem cont că în ultimii ani, cel puțin, influencerii mari și foarte mari nu acceptă să promoveze un produs dacă nu îl recomandă cu adevărat și dacă nu l-au folosit măcar o dată. De aici și diferența dintre publicitatea tradițională și publicitatea făcută de către content creatori, într-un final, ea se traduce printr-o recomandare reală.

Creatorii de conținut își declară câștigurile în totalitate? ANAF a pornit campanii de identificare ale unor creatori de conținut care încearcă să eludeze legea.

În ceea ce privește portofoliul nostru, cu siguranță, da. Toți cei care lucrează cu noi, lucrează prin forme legale prin care se declară veniturile la stat.

Cum trebuie sau cum poate fi cel mai bine gestionat un scandal în care e implicat un influencer, precum recentul scandal în care a fost implicată Ana Morodan?

Orice caz este diferit, este greu de definit un set de reguli. Regula numărul unu ar fi ca fiecare content creator să fie responsabil și să se ferească de orice scandal.