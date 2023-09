Cum l-a țepuit Mihai Bobonete pe Gabriel Cotabiță. Comediantul a povestit tot: i-a luat banii și l-a lăsat fără marfă

Invitat la podcastul „Ac de siguranță”, Mihai Bobonete și-a adus aminte cum l-a țepuit pe Gabriel Cotabiță în urmă cu mai mulți ani. Cântărețul a vrut să cumpere un pește de 20 de kilograme de la actor, însă a plecat fără pește și cu banii luați.

Mihai Bobonete și Gabriel Cotabiță s-au întâlnit prima dată în urmă cu mai mulți ani, iar la vremea respectivă actorul vindea pește pe marginea drumului alături de prietenul său Mihai Rait, celebrul Dorel din „Las Fierbinți”.

„Lui Cotabiţă nu i-am chiar vândut… Am avut intenţia de a-i vinde, cum el a avut intenţia de a cumpăra! Gabi a oprit maşina, avea un jeep, un Grand Cherokee, verde sau negru, nu mai ţin minte, şi a spus că voia un peşte. Ne-am dus, am luat peştele din spate, din ladă, şi el a zis că vrea ceva de 20 de kile… ăsta avea şapte sau opt! Şi când m-am dus cu cântarul am pus piciorul pe coadă şi am ridicat şi am întrebat, cam de cât aţi vrea să fie, de 20, şi am tras până la 20! El a zis ăsta e! Şi i-a spus, îl împachetăm în gheaţă, îl punem într-o folie… Da, da, să ţină până la Bucureşti! Coborâţi? Nu! A numărat nişte dolari… Ştiţi cu dolarii? Ştiam şi cu yenii! A dat banii prin geam şi a zis puneţi-l în spate!

Când am deschis, am văzut că bancheta din spate obtura tot până la nivelul ochilor din oglinda retrovizoare. Şi-atunci am luat peştele, l-am pus sub maşină, şi m-am aplecat pe portbagaj de două ori”, i-a spus Mihai Bobonete lui Răzvan Exarhu.

Mihai Bobonete și Gabriel Cotabiță s-au întâlnit după 8 ani La 8 ani după ce l-a păcălit pe artist, actorul de comedie l-a reîntâlnit la un spectacol pe care îl avea în București.

„După opt ani, Găbiţă la Cafe Deco, eu pe scenă, el lângă Dan Chişu. «Mă, Dane, eu îl ştiu pe ăsta!» «N-ai, mă, e unul de la Craiova, venit…» «Mă, Dane, e periculos copilul…» N-are, mă… e un amărât, vai de mama lui!» «Mă, Dane, mă, asta o să-ţi ia lucruri din casă!» Ceea ce s-a şi întâmplat. Şi m-a chemat Dan după, «hai, vino să stai cu noi aici, el e Gabriel Cotabiţă…» Zic, e, ce dracu, nu-l ştiu? Şi zice, eu de unde te ştiu pe tine? Nu ştiu, domnu Gabi! I-a zis până la urmă, aşa, aşa… Da, mi-am dat seama că n-am peştele, am oprit la Slobozia, dar mi-a fost lene să mă întorc!”, a mai povestit Mihai Bobonete, în același podcast. Cei doi s-au împrietenit în cele din urmă, mai ales că sunt născuți în Oltenia amândoi.