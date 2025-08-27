Fostul ministru al Justiției, Alina Gorghiu, explică „spargerea” în cinci a măsurilor propuse de guvern: „Nu putem arunca în aer un pachet atât de important”

Controversele privind planul guvernului condus de Ilie Bolojan de a împărți pachetul măsurilor de austeritate în cinci proiecte separate stârnește reacții în mediul politic. După dezvăluirile ministrului USR Ionuț Moșteanu, fostul ministru al Justiției, Alina Gorghiu, fost ministru al Justiției, a oferit o serie de clarificări printr-o postare pe Facebook.

Alina Gorghiu a explicat că măsura are ca scop evitarea unui eventual blocaj la Curtea Constituțională, subliniind că Legea Fundamentală, la articolul 114, prevede că Guvernul își poate angaja răspunderea asupra unui „proiect unitar, coerent, cu obiect determinat – nu o „tocăniță de legi” adunate într-un „pachet”.

„Pe scurt: Nu putem arunca în aer un pachet atât de important de reforme fără să ne gândim la fiecare aspect care îl poate vulnerabiliza. Da, asta trebuia discutat de la început. Dar bine și acum. Dacă asta înseamnă mai multe angajări de răspundere, fiecare cu garanția că va trece de controlul constituțional, atunci aceasta este calea de urmat. Calea mai lungă, dar mai sigură”, a scris Gorghiu.

Fostul minstru a mai precizat că, dacă pentru fiecare set de măsuri este necesară o asumare separată a răspunderii, acest lucru ar asigura trecerea lor prin filtrul constituțional.

„CCR a confirmat și în 2023 că Guvernul își poate asuma răspunderea ori de câte ori e nevoie, dacă proiectul e unitar și urgența reală o justifică”, a adăugat Gorghiu.

Strategia Guvernului: asumarea răspunderii pe pachete distincte pentru a preveni decizii nefavorabile ale Curții Constituționale

Guvernul a decis să își asume răspunderea în Parlament pe cinci pachete legislative distincte, pentru a evita riscul unui control de constituționalitate. Ministrul Ionuț Moșteanu a anunțat pașii următori ai procesului legislativ.

Decizia a fost luată pentru a elimina eventualele riscuri legate de controlul de constituționalitate la Curtea Constituțională a României (CCR), a explicat Ionuț Moșteanu.„Colegii au decis, împreună cu Secretariatul General, să mergem pe cinci pachete separate. Există şi un precedent, s-au mai făcut în istorie. Cred că pe vremea domnului Boc a mai fost un moment în care s-a mers în Parlament cu două proiecte separate. Mergem cu toate cinci, împreună;, este mai coerent din punct de vedere legislativ şi înlătură pericolul unei decizii proaste, în cazul unei verificări de constituţionalitate”, a declarat oficialul.