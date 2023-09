Mihai Bobonete, Mihai Rait și Maria Popovici sunt prezentatorii Red Bull Flugtag, competiția mașinăriilor zburătoare și a piloților neînfricați

Parcul Lacul Morii se va transforma pe 17 septembrie în cea mai populară pistă de decolare din țară, la Red Bull Flugtag. Gazdele evenimentului, care vor ține energia sus întreaga zi, sunt actorii Mihai Bobonete și Mihai Rait.

Actrița Maria Popovici va lua pulsul concurenților și al juraților și va transmite totul de la muzeul aparatelor de zbor și din Turnul de Control.

„E super fun doar să știu că fac parte din acest proiect, la care în trecut mă uitam și mă gândeam: Asta e cea mai nebună chestie ever! Recunosc că am un pic de emoții. Nu știu dacă pentru concurenți sau pentru mine mai mult, pentru că, sincer, nu aș avea curaj să fac ce fac ei, deși mi-aș fi dorit să am. O să le spun exact ce mi-aș spune mie: Ești deja aici, partea cea mai grea a trecut”, spune Maria Popovici.

Cele mai trăsnite aparate de zbor vor încerca să parcurgă câțiva metri în aer până să intre, inevitabil, la apă. Însă nu doar zborul va conta, ci și felul în care echipele știu să se joace. De la costume și numărul artistic pe care îl au de pregătit, până la priceperea cu care reușesc să binedispună, deopotrivă, publicul și juriul, totul va conta astfel încât prestația lor să urce cât mai sus în clasament, către victorie.

Cine face parte din juriul Red Bull Flutag

Și pentru că într-o competiție este nevoie de un juriu care să noteze reprezentațiile concurenților, cei care vor arbitra cele mai spectaculoase apariții pe 17 septembrie sunt: Marilu Dobrescu, Alex Nicolau, Cătălin Preda, Emil Rengle și Shurubel.

Una dintre cele mai carismatice prezențe din social media, care s-a remarcat prin originalitate și curaj, Marilu Dobrescu nu dă niciodată înapoi când vine vorba despre aventură. Pasionată de călătorii și gata să se arate mereu așa cum este, ea crede în autenticitate și-n explorare.

„După cum spune și tatuajul meu: Arta este soluția haosului. Haosul mă ajută și mă inspiră când vine vorba de creație. E o fotosinteză pe care cei mai mulți artiști cred că o înțeleg. Atât timp cât viața mea e plină de culoare, haos, task-uri și spontaneitate, totul bun vine de la sine”, spune Marilu.

Pentru Alex Nicolau, pasiunea pentru zbor vine din familie, ambii părinți fiind parașutiști. La 4 ani a zburat pentru prima dată cu parapanta, în tandem, cu tatăl lui, iar la 16 ani a zburat singur cu parașuta, după ce a obținut licența. De atunci, el a făcut mii de salturi,a participat la campionate naționale, europene și mondiale și a fost campion mondial la juniori.

„Sunt sigur că piloții de la Red Bull Flugtag se vor încărca cu adrenalină treptat, până în momentul părăsirii rampei, când vor avea apogeul - un amestec de adrenalină, frică, entuziasm, emoții. Toate adunate îi vor ajuta să își facă treaba cât mai bine. Aștept cu nerăbdare să văd cum zboară”, declară el.

Vicecampion mondial la săriturile în apă de la mare înălțime și sportiv Red Bull, Cătălin Preda înțelege foarte bine cum stă treaba cu înălțimile. În etapele din Seria Mondială Red Bull Cliff Diving, el plonjează de la 27 de metri înălțime și intră în apele lumii cu viteze de până la 85km/h. Pentru el, nu-i loc de eroare.

Concurenții ar trebui să aibă încredere deplină în aparatul construit și în pregătire. Cu siguranță antrenamentul a fost făcut, procesul atent gândit și executat, rămâne doar performance-ul final unde punctul de focus să fie nu pe înălțime, pe emoții sau pe teamă, ci pe oportunitatea pe care o au în momentul prezent, pe faptul că sunt pe cale să zboare, la propriu, spune Cătălin.

Dansează, cântă, compune, regizează și coregrafiază. Pe scurt, Emil Rengle e un performer pentru care scena este acasă. De aceea, la Red Bull Flugtag el va fi cu ochii pe mișcarea scenică a echipelor și pe atitudinea care face muzica. Obișnuit să provoace și să-și depășească limitele, el așteaptă de la concurenți să se ridice la înălțime și din punct de vedere artistic.

„În dans, ca în viață, mi se pare important să fii asumat, să îmi arăți o parte din cine ești tu. Alegerea muzicală este importantă și te ajută să creezi un dans catchy, iar dacă vrei să fie, you have to make it fun”, spune Emil.

Om de radio și televiziune, Shurubel știe ce înseamnă să fii în lumina reflectoarelor și să ții publicul în priză cu ceea ce spui și faci. La Red Bull Flugtag vrea să simtă energia concurenților și felul în care aceștia știu s-o transmită către public.

„Am trei sfaturi pentru echipe: autoironie în prezentare, săriți pe ritm, implicați publicul. Orice show se întâmplă pentru public, deci dacă îl aveți de partea voastră s-ar putea să… vă dea aripi. Nu eu am inventat expresia asta, am auzit-o la un prieten”, spune Shurubel.

Dar asta nu e tot! Pe 17 septembrie, la Red Bull Flugtag, publicul se va putea bucura și de o serie de activări, zone de relaxare, zone de food & drinks și muzică bună, pentru a celebra așa cum se cuvinte Ziua Zborului. Intrarea este liberă, iar accesul se va face începând cu ora 12:00.