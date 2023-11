Cristi Borcea, despre femeile din viața lui: „Am fost mereu cu cine mi-am propus” - VIDEO

Cristi Borcea, care are nouă copii cu patru femei diferite, a recunoscut că întotdeauna a reușit să cucerească pe cine și-a dorit. Cu toate acestea, omul de afaceri a mărturisit că Valentina Pelinel este femeia care a reușit să-l schimbe.

Invitat la podcastul „Tare de tot”, Cristi Borcea a făcut dezvăluiri neașteptate și despre viața lui amoroasă. Fostul acționar de la Dinamo nu s-a ferit să recunoască faptul că întotdeauna i-au plăcut femeile frumoase și că se consideră un norocos că nu a fost refuzat niciodată.

Potrivit acestuia, Valentina Pelinel a apărut în viața lui la momentul potrivit, făcându-l pe omul de afaceri să nu mai aibă ochi și pentru alte domnișoare.

„Am avut șansă de la Dumnezeu. Tatăl meu are 1,70 m și mama 1,65 m, iar eu am 1,90 m. Și brunet, și cu ochi albaștri, și cu notorietate. Și am avut multe escapade, războaie, nenorociri. Dar Valentina m-a găsit în cea mai bună perioadă, când te așezi, când te uiți în jur și vezi 9 copii, când vezi cea mai frumoasă femeie din lume alături de care creezi cele mai bune condiții pentru toată lumea. Și atunci nu-ți mai arde de altele”, a spus Borcea în cadrul podcastului „Tare de tot”, realizat de Viorel Grigoroiu, notează Libertatea.

De asemenea, omul de afaceri recunoaște că a avut o viață amoroasă tumultuoasă, dar și că a avut mustrări de conștiință la un moment dat.

Cristi Borcea susține că a reușit să cucerească orice femeie și-a dorit chiar dacă la momentul respectiv era căsătorit. Relațiile sale amoroase l-au dus de multe ori pe prima pagină a ziarelor de scandal pe fostul acționar al clubului din „Ștefan cel Mare”.

„Am fost mereu cu cine mi-am propus. Dar m-am liniștit. Nu am fost liniștit înainte, până să mă căsătoresc acum cu Valentina. Atunci aveam altă vârstă, ieșeam. Păi, când eram cu Alina sau cu Mihaela, tot ce mi-a plăcut ochiului… am mers. Da, și când eram căsătorit. Erau conjunctura, natura și poziția mea de cum eram atunci. Eram în toate discotecile, barurile. M-a mustrat conștiința, dar ce să faci? Asta a fost tinerețea. Nu aș mai face acum ce am făcut atunci. Nu aș mai face nici să risc cu subminarea economiei naționalei, ce făceam la 20 de ani. Odată cu vârsta, gândești totul altfel”, a mai spus Cristi Borcea.

Potrivit sursei citate, Cristi Borcea e căsătorit acum cu Valentina Pelinel. Alături de fostul fotomodel, el are un băiat, pe Milan, dar și gemenele Rania și Indira. Omul de afaceri, în vârstă de 50 de ani, are 9 copii, cu vârste între patru ani și opt luni și 27 de ani. Au fost făcuți cu 4 femei diferite. Patrick (27 de ani) și gemenii Antonia Melissa și Angelo (20 de ani), cu Mihaela, George (12 ani) și Gloria (10 ani), cu Alina Vidican şi Carolyn (17 ani), cu avocata Simona Voiculescu.