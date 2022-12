Neîmplinirea lui Dan Negru la Antena 1: „Eram plătit regește”. De ce a ales Kanal D

Pentru Dan Negru, banii nu mai contează. Celebrul prezentator TV a spus motivul care l-a determinat să părăsească Antena 1. Deși era plătit ca un nabab, Dan Negru nu se mai simțea împlinit. Își dorea o altfel de emisiune. Își dorea o altfel de emisiune.

După mai bine de 20 de ani în lumina reflectoarelor, vedeta a anunțat că își dorea să prezinte un altfel de show, iar partea financiară nu a mai avut relevanță. Kanal D i-a oferit șansa unei emisiuni smart, cu audiențe uriașe, anunță ziare.com.

"Aveam un onorariu uriaș"

"Profesional, mai bine de atât nu puteam alege. Eram plătit regește la Antenă, aveam un onorariu uriaș indiferent dacă aveam sau nu emisiune, dar simțeam că televiziunea poate să fie reinventată, că pot să fac mai mult decât atât și Kanalul mi-a oferit oportunitatea asta. Degeaba existau programe de cultură generală la TV dacă ele nu aveau audiență, dacă ele nu se vedeau.

Domnul Adrian Păunescu mi-a spus cândva că degeaba ai emițător dacă nu ai receptor. Kanal mi-a dat șansa de a face show-uri smart pe audiențe uriașe și Jocul Cuvintelor a fost o lecție bună pentru întreaga piață media anul asta.

Mă bucur că după ce am inventat Revelioane, copii la TV, blonde sau farse am reinventat împreuna cu colegii mei show-urile smart, arătând că există și un astfel de public", a declarat prezentatorul pentru ciao.ro.

Telespectatorii, supărați că au rămas fără Revelion la TV

După ce a plecat de la Antena 1, Dan Negru și-a pus toți fanii în cap. Vedeta de televiziune a primit chiar amenințări pentru că în acest an nu mai face Revelionul la televizor. Un telespectator supărat i-a transmis că îi sparge cauciucurile de la Mercedes.

Supărat că în acest an, vedeta nu va mai fi gaza petrecerii dintre ani, unul dintre fanii săi a reacționat dur.

„Negrule, îți știu Mercedesul și îți tai toate cauciucurile, dacă mă lași fără Revelion anul ăsta!”, a fost unul dintre mesajele primite de Dan Negru, potrivit cancan.ro. Alții au fost mai îngăduitori și i-au transmis să se mai gândească puțin, relatează click.ro.