Cornelia și Miodrag Belodedici, prima apariție împreună ca soț și soție: „Suntem foarte discreți și nu ne place ostentația”

Cornelia și Miodrag Belodedici au oferit primul lor interviu împreună, vorbind deschis despre viața lor de familie, carieră și amintiri, subliniind că prețuiesc intimitatea mai presus de orice.

„Aceasta e prima noastră apariție în presă și probabil singura”, au spus, la unison, Cornelia și Miodrag Belodedici, în exclusivitate pentru OK! România. Fostul mare fotbalist, singurul român care a câștigat de două ori Cupa Campionilor Europeni, este cunoscut pentru discreția și modestia sa, iar soția lui îi seamănă.

Căsătoria lor a fost un eveniment intim, cunoscut doar de cei foarte apropiați. „Căsătoria noastră, atunci când a avut loc, a fost un eveniment foarte intim și nici după aceea nu au știut decât cei foarte apropiați. Oricum, nu a schimbat mare lucru, tot noi eram”, a mărturisit Cornelia Belodedici.

Viața alături de un campion

Deși este unul dintre cei mai titrați fotbaliști români, acasă Miodrag Belodedici nu vorbește despre fotbal. „Acasă nu vorbește despre fotbal. În diverse cercuri de prieteni, însă, devine un povestitor fabulos. Viața lui e o poveste extraordinară”, spune Cornelia.

La rândul său, Miodrag recunoaște că este adesea oprit pe stradă de suporteri. „Mereu sunt oprit pe stradă, oriunde merg. Și în concediile din Europa mai sunt români care mă recunosc și care mă opresc pentru o poză și un autograf. Mereu le spun că pentru dinamoviști costă 10 lei poza și 5 lei autograful. (râde) Glumesc, ca să văd cum reacționează”.

Carieră și amintiri de neuitat

Belodedici își amintește cu emoție începuturile sale. „Un moment care mi-a rămas în suflet este cel de pe la 16 ani, când am fost selecționat în echipa de fotbal a satului. Am marcat două goluri și la final m-au luat pe umeri și m-au dus direct în birtul satului. M-au forțat să beau un pahar mic de vermut cu apă – un fel de botez de maturizare. Mă gândesc cu mai multă emoție la această întâmplare decât la câștigarea altor trofee”.

Întrebat care este cea mai mare realizare a carierei, fostul fundaș a răspuns simplu: „Pentru mine, cea mai mare realizare rămâne faptul că am jucat pentru Echipa Națională a României”.

O poveste de dragoste discretă

Soții Belodedici se cunosc de foarte mulți ani, dar s-au regăsit și s-au unit la maturitate. „Suntem împreună de mulți ani și cred că ce ne leagă cel mai tare e că ne admirăm unul pe altul. Nu știu dacă există suflete pereche, dar cred că există oameni care sunt sortiți să fie împreună, atunci când trebuie”, a mărturisit Cornelia.

Pentru ei, discreția și intimitatea sunt esențiale. „Principalul lucru pe care ar trebui să îl știe lumea despre noi este că suntem foarte discreți și nu ne place ostentația. Intimitatea vieții de cuplu este esențială”, a adăugat aceasta.

Vacanțe și viață de familie

Chiar dacă au vizitat destinații spectaculoase, Belodedici preferă mereu să revină în Banat, aproape de Dunăre. „Pentru el, vacanța ideală e la Socol, în satul natal, pe malul Nerei, sau undeva pe lângă Dunăre. Când vede Dunărea e transfigurat: pulsul e mai rapid, iar el e numai emoție”, spune Cornelia.

La rândul său, Miodrag visează la o vacanță specială: „Mi-ar plăcea să ne organizăm un concediu în care să mergem de-a lungul Dunării, de la izvor și până aproape de vărsare”.

Un cuplu discret, dar puternic

Departe de lumina reflectoarelor, Cornelia și Miodrag Belodedici trăiesc o viață simplă și liniștită. „Avem o viață frumoasă, simplă și liniștită. El este cel mai calm, echilibrat și onest om din lume”, spune Cornelia despre soțul ei.

În pofida faimei și a carierei impresionante, Belodedici rămâne legat de rădăcini, de familie și de valorile cu care a crescut. Pentru el și soția sa, discreția este cheia fericirii lor.

