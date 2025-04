Miodrag Belodedici, mâhnit de postura în care a ajuns: „Nu mai am treabă cu fotbalul”

Miodrag Belodedici, câștigător a două Cupe ale Campionilor, alături de Steaua (1986) și Steaua Roșie Belgrad (1991), lucrează de 20 de ani în cadrul FRF. Cel poreclit ”Căprioara”, datorită grației cu care evolua, s-a arătat dezamăgit de postura în care a ajuns, în cadrul unei discuții la Un Podcast. Unul dintre cei mai mari sportivi din istoria României a declarat că nu mai are ”treabă cu fotbalul”, ocupându-se de evenimente de PR pentru Federație.

Belo regretă cu nu s-a ținut de antrenorat, cale pe care apucase după ce s-a retras din activitate. El primise două grupe de copii, la o școală privată din Valencia, însă în urmă cu 20 de ani a acceptat oferta lui Mircea Sandu de a veni să lucreze în cadrul federației și acolo a rămas până în prezent. FRF nu profită de experiența sa de fost mare jucător, ci îl trimite la inaugurări, premieri și evenimente de PR.

Inaugurează terenuri la sate

”Asta fac, sunt angajat în Federație și primesc multe telefoane din colțurile țării, cine organizează turneu de copii, de feminin, inaugurări de terenuri în sate, în tot felul de... mă sună și mă roagă să vină, să stau cu ei, să dau premii la copii. Și primesc foarte multe telefoane, foarte multe. Nu am treabă cu fotbalul. (n.r. Ai avut vreodată vreun gând să te faci antrenor?) Am făcut școala de antrenori la Valencia, am început-o acolo, am fost antrenor la copii și juniori la Valencia, la o școală privată.

Am stat un an antrenor. După aceea, m-a sunat Mircea Sandu. Eu eram antrenor la două grupe de copii, în Spania. Și am venit la Federație și aici nu sunt, nu am... Aici am terminat școala, licența Pro, dar nu m-am apucat de antrenat. Mi-a zis Gabi Balint să mergem, să începem să antrenăm amândoi, să facem... Și m-am angajat la Federație și acolo am rămas”, a povestit Miodrag Belodedici, la Un Podcast.