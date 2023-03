Connect-R și Raluka, scene fierbinți în noul videoclip: „Există o chimie între noi doi”

Connect R (Ștefan Mihalache, 40 de ani) și Raluka (Alexandra Raluca Nistor, 32 de ani) au înregistrat o piesă nouă ca să aniverseaze cei 10 ani de când au început să colaboreze.

Noul lor single se va numi „Lasă mă să te...”, iar cei doi artiști au avut parte de cele mai fierbinți scene posibile.

Click! a stat de vorba cu Connect R și a aflat mai multe detalii despre noul videoclip, dar și despre prietenia cu Raluka și dacă este ceva mai mult între ei.

„În primul rând, se împlinesc 10 ani de când am colaborat cu Raluka, prima oară. Pentru că am lansat „Aroma", atunci. Am vrut să facem o readucere aminte pentru generația tânără, că Raluka are ștate vechi în industria muzicală. În mainstream, „Aroma" e un evergreen. Aroma - „Sabor a Mí", cum e acel cântec spaniol-, care se potrivește cu contextul de dragoste, în care noi vorbim despre atingeri, despre piele“, a mărturisit Connect R.

