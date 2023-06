Ce spune Andreea Bălan despre diferența de vârstă dintre ea și noul iubit, Victor Cornea. „M-a atras”

Andreea Bălan a confirmat că trăiește o nouă poveste de dragoste, alături de tenismenul Victor Vlad Cornea, după ce presa a speculat acest zvon, de câteva săptămâni. Semnele de întrebare au apărut mai ales după ce cântăreața a fost surprinsă în tribune, la meciurile sportivului. La vremea respectivă, ambii au ales să păstreze tăcerea.

Recent însă, artista s-a fotografiat purtând un tricou al tenismenului, înlăturând aproape orice dubiu.

Surpriza, dezvăluită de ziua sa de naștere

Totuși, pe 23 iunie, când a împlinit vârsta de 39 de ani, Andreea Bălan s-a hotărât să dezvăluie unul dintre principalele motive ale fericirii sale. Iubește din nou, ca în adolescență și se declară „foarte fericită și împlinită”.

„Astăzi, de ziua mea, vreau să împărtășesc cu voi, dragii mei, că iubesc, sunt iubită și sunt mai fericită ca niciodată”, a scris Andreea Bălan pe Instagram, în urmă cu câteva zile.

Într-un interviu acordat Antena Stars, ea a făcut declarații noi despre povestea lor de dragoste.

„Sunt foarte fericită și împlinită! Am tot ceea ce îmi doresc, iar sănătatea familiei mele, a fetițelor mele, a mamei mele și a mea este foarte importantă. În ultimii ani am găsit liniștea în interiorul meu și m-am echilibrat” a mărturisit artista.

Cum se simte diferența de 9 ani

Timp de doi ani, vedeta a ales să păstreze tăcerea cu privire la viața sa privată și să se concentreze pe ea. Acum, pare cu adevărat fericită, alături de noul partener. Deși el este cu nouă ani mai tânăr, diferența de vârstă nu o deranjează deloc pe artistă, ba dimpotrivă.

„În ultimii doi ani nu am vorbit prea mult despre viața mea personală, deoarece am considerat că trebuie să-mi iau timp pentru mine și să lucrez asupra mea. A fost nevoie să mă recalibrez și să îmbin partea de pe scenă cu partea umană. Când am eliberat toate energiile negative, Universul mi-a oferit tot ceea ce îmi doream, inclusiv o persoană foarte potrivită pentru mine. Arăt de vârsta mea? Eu arăt cu cel puțin 10 ani mai tânără și nu se simte, nu se vede. Întotdeauna am simțit că voi fi alături de cineva mai tânăr decât mine. Asta am simțit în manifestările și meditațiile mele. Mă simt foarte tânără, sufletul meu este tânăr și mă comport copilărește”, a declarat Andreea Bălan la Antena Stars, conform Spynews.

În același interviu, Andreea Bălan a dezvăluit și cum a reușit Victor Vlad Cornea să o cucerească.

„M-a atras la el disciplina, performanța, ambiția. Eu credeam că sunt disciplinată, dar nu eram. Disciplina este foarte importantă și valoroasă. Sunt mândră de toate realizările lui și de tot ceea ce a făcut. Avem multe planuri, pentru că eu sunt cea mai mare susținătoare a lui și îl însoțesc la toate meciurile. Îmi place foarte mult să-l însoțesc”, a conchis vedeta.

Andreea Bălan și Victor Vlad Cornea, împreună în Germania

Recent, Andreea Bălan l-a însoțit pe sportiv în Germania, la turneul ATP Stuttgart, pentru a-l susține. Ea a postat pe rețelele de socializare fotografii cu premiile câștigate de tânărul jucător de tenis.

Artista s-a filmat chiar și în mașina lui Victor Vlad Cornea, semn că nu mai dorea să țină relația ascunsă.

După despărțirea de Keo, Andreea Bălan a suferit enorm și nu a avut noroc în dragoste nici cu George Burcea, deoarece s-au despărțit la câteva luni după nuntă. Vedeta a avut ulterior o scurtă relație cu Tiberiu Argint, fratele Soniei Argint. După despărțirea de Tiberiu, Andreea Bălan nu s-a mai afișat cu niciun bărbat, deși a fost surprinsă, de mai multe ori de paparazzi, la întâlniri.