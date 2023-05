Andreea Bălan nu l-a iertat pe Cheloo nici după 20 de ani: „Ce faci tu în juriu poate să facă și o surdomută!“

Prezentă duminică seară pe scena de la iUmor, Andreea Bălan i-a dat replica lui Cheloo, după 20 de ani. Cântăreaţa l-a ţinut minte că a spus, la un moment dat, despre trupa Andre că face playbach, iar acum a venit momentul să îi răspundă la ironii.

Astfel, artista a pregătit un roast pentru jurați. Ea nu a citit de foaie, așa cum fac invitații, ci l-a memorat, spre mirarea generală, relatează libertatea.ro

Deși au trecut mulți ani, Andrea Bălan nu a uitat când Cheloo a lansat melodia „Playback”, unde trupa Andre era ironizat.

Așa că s-a gândit să îi dea o replică acidă artistului. „Cheloo, n-am uitat când cântai alături de trupa ta instrumental-vocală, Paraziții, celebrul hit Playback când certai mai multe formații, inclusiv pe noi, Andre. Recunosc, am mai făcut și playback în trecut, dar acum, uitați… am rezistat! Am o familie, sunt mămică, am făcut autostopul în America Express, merg pe patine, fac acrobații… Acum, după 20 de ani, uită-te la tine, dragă Cheloo. Suntem față în față, în continuare în viață și tot așa cum spuneai pe vremuri… Chiar, cine te mai ascultă? Ce faci tu în juriu poate să facă și o surdomută!”, a spus cântăreața.

Secretul succesului: „Eu centrez, eu dau cu capul. Sunt propriul manager”

Recent, Andreea Bălan a vorbit deschis într-un interviu despre secretul carierei sale de succes, dar și despre relația cu fetițele ei.

În timp ce alți artiști au o întreagă echipă care îi ajută la conturarea brand-ului, Andreea Bălan mărturisește pentru EGO.ro că nu doar că este propriul manager, dar a reușit să le transmită aceeași disciplină și fiicelor sale.

„Am o echipă, mă sfătuiesc cu cei de la casa de discuri, am un bun prieten Alex care mă ajută pe PR, dar și pe editare video, mai am o fată Karin care mă ajută tot așa pe YouTube, pe editare, dar știi cum e, eu centrez, eu dau cu capul. Adică eu sunt propriul manager pentru că am învățat de-a lungul anilor să fac chestia asta foarte bine. De multe ori îmi cer alții sfaturi mie și inevitabil, fără să vrei, înveți. De atâția ani, de 20 de ani, în domeniu, am învățat. Eu știu cel mai bine să mă managerizez pe mine”, a dezvăluit Andreea Bălan.