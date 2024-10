Care este starea lui Ion Tiriac, internat într-un spital din Viena

Ion Țiriac a decis să se interneze într-un spital din Viena din cauza unor probleme medicale, însă starea sa de sănătate nu pare să ridice îngrijorări foarte mari.

Miliardarul român și-a anulat participarea la un eveniment programat miercuri, din unor probleme de sănătate și a ales să plece din țară.

Ion Țiriac a fost internat într-un spital din capitala Austriei. Potrivit surselor AntenaSport, starea sa de sănătate nu este una gravă.

Țiriac a mai fost internat anterior, după infectarea cu coronavirus. Atunci, miliardarul român a fost tratat timp de de mai bine de o săptămână într-o clinică din Germania.

„Am avut Covid, am fost unul dintre primii. Am luat în Statele Unite. N-am știut că l-am avut, n-am știut că îl port în spate. Imediat feciorul meu cel mare m-a adus în Europa. A trebuit să mă țină în spital opt zile, nu știu de ce. Dar nu în România, în Germania. Apoi m-am săturat și am venit acasă. E adevărat că am mai stat aproape o lună pe un teren de vânătoare, fără să fac nimic. În fiecare zi vânam de acolo, pentru că sătenii erau cam înghesuiți cu carnea”, relata Ion Țiriac, la momentul respectiv, potrivit sursei citate.

„N-ai cum să nu-l faci, dacă ai puţină minte în cap”

După respectivul episod, Țiriac a dezvăluit că a luat virusul de la fiica sa, dar că avut o formă ușoară de Covid-19.

„Am trecut prin ea (n.r. - prin boala COVID-19) fără să simt, aproape nu ştiam că o am la vârsta asta tânără la care sunt, la 82 de ani. N-am avut absolut niciun simptom. Se întâmplă, mai bine aşa decât altfel (...) Am trecut toţi peste cu bine, mulţumesc lui Dumnezeu (...) Având în vedere că mi-a venit rândul la vaccin, le-am făcut pe amândouă (n.r. dozele). L-am făcut pe cel pe care mi l-a dat, mi se pare că Pfizer. E un vaccin ca toate vaccinurile. N-ai cum să nu-l faci, dacă ai puţină minte în cap”, povestea, în 2021, pentru Observator, fostul sportiv.