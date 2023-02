Apariția excentrică a lui Sam Smith la Brit Awards. Artistul britanic se consideră non-binar

Artistul britanic Sam Smith a ales să poarte o ținută excentrică la Brit Awards 2023, unde a susținut și un recital. Acesta a purtat un costum negru gonflabil din latex, care era umflat în dreptul umerilor și al picioarelor.

→ Imaginea 1/2: Sam Smith FOTO Profimedia

Artistul a asortat această ținută cu o pereche de cizme cu toc înalt. Acesta va concerta pe 4 iunie, la București, în cadrul festivalului „Summer in the City”.

Cântărețul britanic nu se identifică nici ca bărbat, nici ca femeie, ci se identifică cu termenul non-binar. În plus, Smith a afirmat în anul 2019 că s-a gândit să-și facă schimbare de sex.

Brit Awards 2023 sunt principalele premii acordate de industria muzicală pop din Marea Britanie. Evenimentul a avut loc la Arena O2 din Londra, iar gazda a fost pentru al doilea an consecutiv actorul britanic de stand-up Mo Gilligan.

Printre artiștii care au susținut recitaluri se numără Sam Smith, Kim Petras și Wet Leg.

Nominalizările au fost anunțate, joi, 12 ianuarie 2023. Cântăreţul Harry Styles, fostul membru al trupei One Direction, și duo-ul Wet Leg au fost nominalizați la categoria „albumul anului”, alături de rapperul Stormzy, cântărețul Fred Again ș trupa rock The 1975.

La categoria „artistul anului” au fost nominalizați: rapperul Central Cee, cântărețul Fred Again, George Ezra, Harry Styles și rapperul Stormzy.

La categoria „artistul internațional al anului” au fost nominalizați: Kendrick Lamar, Lizzo, Taylor Swift, Burna Boy și Beyoncé.

La 8 decembrie 2022, organizatorii au anunțat câștigătorul premiului Rising Star, oferit trupei R&B FLO.