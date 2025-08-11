Antena 1 a câștigat primul proces împotriva lui Chef Scărlătescu. Declarațiile pe care instanța le-a sancționat

Cătălin Scărlătescu, fost jurat la Chef la Cuţite, a pierdut primul proces deschis de Antena 1. Judecătoria Sectorului 1 l-a obligat pe Scărlătescu să plătească daune de 10.000 de euro, în urma unor declarații, însă decizia nu este definitivă.

Potrivit Pagina de Media, procesul a fost deschis ca urmare a unui articol publicat în Can Can, în martie 2024, cu titlul: „Avem declaraţii super-excvlusive! Scărlătescu, prima reacţie despre procesul cu Antena: «Nu ne-au plătit salariile pentru sezonul 12!»” + „Este cineva care vrea răul Antenei! De ce au plecat atâţia?”

Printre afirmaţiile reţinute de instanţă se numără:

- „Stimabila Antena 1 nu ne-a dat banii pe sezonul 12...Nu ne-a plătit salariul de interesanţi ce sunt”

- „Nu Antena ne-a făcut pe noi. Noi am făcut Antena mare.”

- „Sunt nişte băieţi acolo care încă se mai cred în epoca de piatră. Cred ei că pot să facă rău oamenilor. Bătrânul Voiculescu încă nu s-a trezit să vadă ce a lăsat în urmă acolo. Gândiţi-vă doar anul trecut câte vedete le-au plecat.

Este cineva acolo care vrea răul Antenei. Vă spun sincer. Eu nu am vrut să plec de la Antena 1 niciodată. Am fost forţaţi pentru că, după 9 ani de colaborare, n-au avut bunul simţ să înţeleagă ce vrem noi. S-au trezit ei aşa că sunt stăpâni.”

- „Gândiţi-vă… au plecat Bendeac, am plecat noi trei, a plecat Cosmin Seleşi, a plecat Dan Negru şi mai câţi de la Observator, de la Antena Stars. Să faceţi o listă să vedeţi câţi oameni de valoare au plecat de acolo, noi fiind cei mai puţini valoroşi. Şi o să mai plece. Atitudinea asta nu poate să ducă la un lucru bun. Eu nu pot să blamez pe cineva, doar sistemul lor ciudat.”

- „Când o să se trezească Vociulescu şi o să vadă ce jaf au făcut ăia din televiziunile lui… unii care se cred oameni de televiziune. Vi se pare normal să plece atâţia? Cum să nu te înţelegi cu cei trei chefi care ţi-au adus cel mai mare rating din istoria Antenei 1.”

Antena 1 l-a dat în judecată în urma declarațiilor

La scurt timp după declaraţiile incendiare făcute de Scărlătescu, Antena 1 l-a acţionat în judecată cerându-i 10.000 de euro pentru încălcarea clauzelor de confidenţialitate din contract.

Practic, au cerut 5.000 de euro pentru că nu a respectat obligaţia de a anunţa Antena înainte de acordarea interviului şi încă 5.000 de euro pentru „defăimarea societăţii şi a emisiunii Chefi la cuţite prin declaraţiile date publicaţiei Cancan”.

Potrivit motivării, Scărlătescu s-a apărat în instanţă spunând că declaraţiile sale sunt o expresie a dreptului la liberă exprimare, că interviul a avut loc după încetarea contractului şi că anumite clauze ar fi nule.

Avocaţii acestuia au mai spus în faţa instanţei că Antena „doar afirmă că i-a fost afectată imaginea, dar nu aduce vreo dovadă că a suferit vreo consecinţă negativă de orice natură”.

Pe 4 august 2025, Judecătoria Sectorului 1 a decis ca fostul jurat la Chef la Cuțite să plătească trustului media suma de 10.000 de euro despăgubiri.

„Admite în parte cerere de chemare în judecată formulată de reclamanta SOCIETATEA ANTENA TV GROUP S.A. în contradictoriu cu pârâtul SCĂRLĂTESCU CĂTĂLIN ION, astfel cum a fost modificată. Obligă pârâtul la plata către reclamantă a sumei de 10.000 de euro, echivalentul în lei la data plăţii, cu titlu de despăgubiri. Respinge, în rest, cererea ca neîntemeiată.

Respinge ca neîntemeiată cererea pârâtului de obligare a reclamantei la plata cheltuielilor de judecată. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare.”

Tribunalul a reţinut în motivarea consultată de Paginademedia.ro că:

Clauzele contractuale erau aplicabile şi după încetarea contractului, în termenul stabilit.„ Referitor la neexecutarea de către pârât a obligaţiilor asumate potrivit art. 5.12 şi 5.15 din contract, instanţa reţine, în primul rând, că nu prezintă relevanţă dacă la data publicării declaraţiilor pârâtului contractul mai era sau nu în vigoare din moment ce părţile au stabilit că obligaţia de a nu face declaraţii denigratoare incumbă pârâtului pe toată durata contractului «şi, ulterior, în perpetuu», iar obligaţia de a nu face declaraţii publice referitoare la participarea sa la realizarea Programului tv care să pună într-o lumină defavorabilă programul tv fără acordul beneficiarului şi în lipsa unui reprezentant al acestuia se aplică «atât în perioada de valabilitate a prezentului contract, cât şi o perioadă de 6 (şase) ani după încetarea contractului».”

Declaraţiile au încălcat aceste clauze şi au discreditat Antena Group şi conducerea acesteia.„Pârâtul a discreditat în mod evident beneficiarul şi persoanele din conducerea beneficiarului, în general, prin toate afirmaţiile făcute, dar cu precădere afirmând următoarele:

„Nu Antena ne-a făcut pe noi. Noi trei am făcut Antena mare. Când am ajuns eu în Antenă, nu era aşa mare rating. Cred că nu sunt primul din Antena 1 1 care a plecat fără bani, dar vor plăti pentru că ei au încasat pentru sezonul 12 de la alţii şi mi-au oprit din bani.”,

„Sunt nişte băieţi acolo care încă se mai cred în epoca de piatră. Cred că ei pot să facă rău oamenilor. Bătrânul Voiculescu încă nu s-a trezit să vadă ce a lăsat în urmă acolo.”,

„S-au trezit ei aşa că sunt stăpâni.”

„Când o să se trezească Voiculescu şi o să vadă ce jaf au făcut ăia din televiziunile lui... unii care se cred oameni de televiziune.”, spune motivarea.

Dreptul la liberă exprimare poate fi limitat prin contract atunci când există un interes legitim de protejare a reputaţiei comerciale.

Nu era nevoie de dovada unui prejudiciu concret, despăgubirile fiind stabilite prin clauza penală din contract.

Instanţa a admis cererea Antena Group şi l-a obligat pe Scărlătescu să plătească suma de 10.000 de euro. Cererea acestuia de a primi cheltuieli de judecată a fost respinsă.

Ce clauze a încălcat Scărlătescu

Acestea sunt clauzele de contract care ar fi fost încălcate de Cătălin Scărlătescu:

- Potrivit art. 5.12 din contract, pe toată durata prezentului Contract şi, ulterior, în perpetuu, autorul se obligă să nu discrediteze prin declaraţii sau orice altă atitudine ori modalitate, individual sau colectiv, persoanele din conducerea beneficiarului sau pe beneficiar ori companiile care formează trustul media din care beneficiarul face parte sau persoanele din conducerea acestor companii, în faţa angajaţilor beneficiarului, a partenerilor de afaceri ai beneficiarului, a angajaţilor companiilor respective sau a partenerilor de afaceri ai companiilor respective, în mass media sau faţă de orice alţi terţi şi/sau să nu facă niciun fel de declaraţii, în formă scrisă sau orală, presei scrise, televiziunilor sau oricăror organizaţii media de natură să aducă atingere imaginii beneficiarului sau companiilor respective ori conducerii sau angajaţilor ori partenerilor de afaceri ai acestora ori produselor, serviciilor sau politicilor de media ale acestora.

- Potrivit art. 5.15 din contract, autorul se obligă să nu facă nicio declaraţie publică sau care ar putea fi adusă la cunoştinţa mass-media, pe orice canal de comunicare (presă scrisă, internet, conturi personale de socializare, etc.), care să pună într-o lumină defavorabilă programul tv, producătorul sau beneficiarul, Grupul intact, referitoare la participarea sa la realizarea Programului tv ce face obiectul prezentului contract, inclusiv publicarea de fotografii realizate pe platourile de filmare decât cu acordul beneficiarului şi în prezenţa unui reprezentant al acestuia, atât în perioada de valabilitate a prezentului contract, cât şi o perioadă de 6 (şase) ani după încetarea contractului.

Autorul înţelege şi este de acord ca orice declaraţii, interviuri, dezvăluirea oricăror informaţii către media în legătură cu Programul tv se vor face numai cu acordul prealabil al beneficiarului, obţinut prin consultarea managerului de PR.

De asemenea, autorul are obligaţia să notifice, în conformitate cu prevederile capitolului „Notificări” din contract sau la adresa de mail xxx Departamentul de Relaţii Publice al beneficiarului cu privire la orice solicitare de interviu, declaraţie publică, luare de poziţie, şedinţă foto, apariţie publică, adresate de terţi autorului, urmând ca beneficiarul să decidă cu privire la modalitatea în care se va da sau nu curs acestor solicitări şi dacă este necesară sau nu prezenţa unui reprezentant al Departamentului de Relaţii Publice al beneficiarului în timpul realizării acestor activităţi, în acest sens autorul va respecta deciziile Departamentului de Relaţii Publice al beneficiarului fiind singura parte care va ţine relaţia cu presa.

Conform art. 6.10 din contract, fără a limita drepturile beneficiarului prevăzute în alte clauze ale contractului, ci în plus faţă de acestea, în caz de executare culpabilă defectuoasă şi/sau parţială a obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către autor, beneficiarul va putea pretinde autorului daune în cuantum de 5.000 (cincimii) euro, cu titlu de despăgubiri pentru fiecare abatere, în termen de 15 zile de la data notificării, sub sancţiunea unor penalităţi zilnice de întârziere în cuantum de 0,1% din sumele datorate, totalul acestora putând depăşi nivelul sumei asupra căreia penalităţile sunt aplicate.