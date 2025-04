Cum a sărbătorit Andreea Raicu Paștele, alături de Măriuca, fata pe care a „adoptat-o” cu sufletul

De Paște, Andreea Raicu a ales să petreacă alături de cele mai importante persoane din viața ei, printre care și Măriuca, tânăra pe care o consideră fiica sa de suflet.

Andreea Raicu a petrecut Paștele într-un mod emoționant și plin de semnificație, înconjurată de familie, prieteni apropiați și de Măriuca, fata pe care a „adoptat-o cu sufletul” pe când avea doar 6 ani. Astăzi, Măriuca are 26 de ani, iar legătura dintre ele este mai puternică ca niciodată.

În a doua zi de Paște, vedeta a împărtășit cu fanii de pe Instagram și Facebook câteva gânduri și imagini din timpul sărbătorii: „Pentru mine, Paștele este despre oameni. Despre acasă. Despre timp petrecut cu cei dragi, cu bucurie, cu iubire, cu mâncare făcută cu suflet și momente care nu se pot cumpăra. E o perioadă care ne aduce aminte cât de importante sunt lucrurile simple: liniștea, iubirea, recunoștința, generozitatea. Nu trebuie să fie perfect. Doar real, cald și cu dragoste”, a scris Raicu.

Aceasta a povestit și că a mers la biserică, unde s-a reîntâlnit cu Părintele Gabriel Cazacu, cel care a fondat centrul de copii în care a cunoscut-o pe Măriuca: „Au fost momente atât de frumoase: am râs mult, am mâncat bine și fără reguli, am mers la biserică, ne-am văzut cu Părintele Gabriel Cazacu, care a fondat centrul în care a copilărit Măriuca. Să aveți un Paște liniștit și plin de iubire, oriunde v-ați afla”, le-a transmis ea urmăritorilor.

Relația dintre Andreea Raicu și Măriuca

Andreea Raicu a povestit de-a lungul anilor despre legătura specială cu Măriuca, începută în preajma Crăciunului, acum aproape două decenii. „Măriuca avea doar 6 ani când am cunoscut-o. Era Crăciunul și m-am dus la un centru care avea grijă de copiii proveniți din familii defavorizate, cu daruri și multă iubire. Am petrecut câteva ore acolo și, în tot acest timp, Măriuca nu s-a dezlipit de mine. La plecare, m-a privit în ochi cu atâta speranță și m-a întrebat dacă poate să vină cu mine acasă de Crăciun”, a povestit vedeta.

Cu acordul părintelui Gabriel, Andreea a revenit în Ajun și a luat-o pe micuța Maria acasă: „Mă aștepta cu bagajul făcut, aproape sigură că nu mă voi întoarce. Am petrecut două săptămâni minunate împreună. De atunci, a devenit o tradiție să o iau în weekenduri și în vacanțe. A crescut atât de frumos și a căpătat atâta încredere”, a mai spus Raicu.

Când Maria avea 16 ani, a plecat din București împreună cu mama ei într-un sat îndepărtat. Ulterior, cele două s-au reîntâlnit, însă într-un context dureros: „Mama ei ne-a părăsit, iar Maria a devenit mamă la o vârstă mult prea fragedă. Dar asta nu a împiedicat-o să crească la fel de frumos și să își crească singură copilul minunat. S-a mutat într-un oraș mai aproape de mine și astfel am putut să ne vedem mai des”, a povestit Andreea.

Maria a venit recent în București cu fetița ei, Daria, care are acum aceeași vârstă pe care o avea Măriuca atunci când a cunoscut-o pe Andreea. „Maria e parte din familia mea, iar eu parte din a ei. Este incredibil cum viața, atunci când îți ia ceva, îți dă ceva la schimb. Eu nu am avut copii până acum, iar ea și-a pierdut mama prea devreme. Sunt profund recunoscătoare pentru întâlnirea de acum 19 ani (...). Existența nu face niciodată greșeli, așa că e nevoie doar să ai încredere”, a transmis Raicu într-o postare emoționantă în urmă cu un an.