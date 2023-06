Actorul Treat Williams a murit într-un accident de motocicletă. „Era un om atât de bun. Era atât de talentat”

Actorul american Treat Williams, cunoscut pentru rolurile din serialul ''Everwood'' şi din lungmetrajul ''Hair'', a murit luni la vârsta de 71 de ani în urma unui accident de motocicletă.

Decesul actorului a fost confirmat pentru revista People de către agentul acestuia, Barry McPherson.

Luni, în jurul orei 17.00 (22:00 GMT), Williams mergea pe motocicleta sa pe o şosea din Vermont când a fost lovit de un autovehicul în momentul când vira către Dorset, Vermont, a declarat comandantul de pompieri Jacob Gribble pentru revista People, fără să precizeze în mod explicit numele victimei, potrivit Agerpres.

''A fost ucis în această după-amiază. Făcea un viraj la stânga sau la dreapta când a fost lovit de o maşină'', a indicat pentru revista People Barry McPherson, care l-a reprezentat pe actor în ultimii 15 ani. ''Sunt pur şi simplu devastat. Era un om atât de bun. Era atât de talentat''.

Williams a fost transportat la spital cu un elicopter trimis din Ticonderoga, New York, dar nu a mai putut fi salvat. Departamentele de pompieri din East Dorset şi Rupert au venit de asemenea la locul accidentului, precum şi cel din Manchester, Vermont, a mai scris People.

În perioada 2000-2006, Williams a fost protagonistul serialului ''Everwood'', unde l-a interpretat pe Andy Brown. Recent, a jucat şi personajul Lenny Ross din serialul ''Blue Bloods''.

A cunoscut succesul la vârsta de 28 de ani odată cu adaptarea cinematografică ''Hair'' (1979), care i-a adus o nominalizare la Globurile de Aur în categoria ''cea mai bună tânără speranţă'', după care au urmat pelicule precum ''Prince of the City'', ''Smooth Talk'' - alături de Laura Dern - şi ''Things to Do in Denver When You're Dead''.

Actorul a avut peste 120 de roluri în producţii de film şi televiziune de-a lungul unei cariere de peste patru decenii şi care era încă în plin avânt.

Era căsătorit cu Pam Van Sant şi tatăl a doi copii, Gil şi Elinor Williams.