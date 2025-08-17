Actorul Terence Stamp, celebru pentru rolul negativ al Generalului Zod din „Superman”, a murit

search
Duminică, 17 August 2025
Adevărul
Actorul englez Terence Stamp, cunoscut pentru rolul negativ al Generalului Zod în filmele Superman, s-a stins din viață la vârsta de 87 de ani, a anunțat familia sa.

Actorul britanic Terence Stamp a murit la vârsta de 87 de ani FOTO: X
Actorul britanic Terence Stamp a murit la vârsta de 87 de ani FOTO: X

De-a lungul a mai bine de șaizeci de ani de activitate, Stamp a jucat în numeroase producții cinematografice de succes. Printre acestea se numără The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert, Far From the Madding Crowd, Young Guns, The Limey și Valkyrie, unde a jucat alături de Tom Cruise.

Cel mai recent rol al său a fost în filmul psihologic de groază Last Night in Soho (2021), regizat de Edgar Wright, alături de Diana Rigg, Anya Taylor-Joy și Matt Smith.

Premii și recunoaștere internațională

Stamp a fost nominalizat la Oscar și BAFTA pentru rolul său din Billy Budd (1962), film pentru care a câștigat și Globul de Aur la categoria „cel mai promițător debut”. În 1965 a primit premiul pentru cel mai bun actor la Festivalul de la Cannes pentru interpretarea din The Collector.

Ulterior, a obținut o nouă nominalizare BAFTA în 1994 pentru rolul său din The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert, unde a jucat alături de Hugo Weaving și Guy Pearce.

Stamp a devenit celebru și pentru relația sa cu actrița Julie Christie, alături de care a format unul dintre cele mai strălucitoare cupluri ale Marii Britanii și cu care a jucat în Far From the Madding Crowd (1967).

Anunțul familiei

Terence Stamp a murit duminică dimineață, potrivit unui comunicat transmis de familia sa agenției Reuters. „Lasă în urmă o operă extraordinară, atât ca actor, cât și ca scriitor, care va continua să emoționeze oameni mulți ani de acum înainte”, au transmis apropiații săi.

