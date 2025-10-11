search
Sâmbătă, 11 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

A murit actrița Marinela Chelaru. Avea 66 de ani și a suferit patru accidente vasculare cerebrale

0
0
Publicat:

Actrița Marinela Chelaru a murit la vârsta de 66 de ani, după ce în ultimii ani s-a confruntat cu numeroase probleme de sănătate.

Marinela Chelaru avea 66 de ani FOTO: Facebook
Marinela Chelaru avea 66 de ani FOTO: Facebook

Actrița Marinele Chelaru a murit la vârsta de 66 de ani, în urna unor grave probleme de sănătate.

„Bubule, îmi pare rău! Îmi pare rău și sunt supărată pe mine tare! Tare supărată! Am zis că vin la tine, dar nu am știut să îmi fac timp, iar problemele și provocările au fost prezente. Bubule, atâta voiam… doar să te mai strâng în brațe o dată! Marinela Chelaru, te iubesc! Ai fost omul care mi-a fost alături și la mine și la greu! Bubule, mă doare inima atât de tare!”, se arată în mesajul transmis de producătoarea TV Daniela Stoica, pe Facebook, scrie Cancan.

Marinela Chelaru a trăit ultimii ani retrasă, viața ei fiind marcată de probleme de sănătate și de distanțarea de lumea teatrului și a filmului. 

În ultimii ani a avut patru accidente vasculare cerebrale, motiv pentru care a fost nevoită să renunțe la activitatea de pe scenă. 

Vedete

Top articole

Partenerii noștri

image
„Apocalipsa este acum”. De ce alegerea lui László Krasznahorkai la Nobelul pentru Literatură reflectă exact vremurile în care trăim
digi24.ro
image
Captură uriașă în Portul Constanța. Aproape un miliard de euro era depozitat în zeci de cutii
stirileprotv.ro
image
Câți euro primesc la pensie românii care au lucrat cu carte de muncă mai puțin de 15 ani, în Spania
gandul.ro
image
Transfăgărășanul și Transalpina rămân închise în weekend
mediafax.ro
image
S-a aflat câți bani a plătit Gigi Becali pentru cele 3 tone de brânză de la nunta lui George Simion. Puțini se așteaptă la o asemenea sumă
fanatik.ro
image
Crima dovedită cu o oală de varză necălită. Acuzata a primit achitare pe linie, dar procurorii consideră că dosarul de omor a fost lămurit
libertatea.ro
image
„Legionarii Antihristului”. Semnele instalării unui guvern mondial demonic, potrivit conservatorului Peter Thiel, din Silicon Valley
digi24.ro
image
„Nu aș mai fi luat toate pastilele acelea dacă aș fi știut”. Drama fostului fotbalist care spune că banii nu-i vor reda sănătatea
gsp.ro
image
Întrebat de Cristi Chivu, Zlatan Ibrahimovic nu s-a abținut
digisport.ro
image
Președintele CCR lansează o ipoteză cu implicații majore: Includerea securității naționale în blocul de constituționalitate
stiripesurse.ro
image
China a montat 27.000 de oglinzi în deșert ca să capteze lumina soarelui și să aibă energie pentru un an întreg, în 500.000 de case
antena3.ro
image
Afacere de milioane. Un român a lăsat în urmă Anglia şi a deschis o fermă de prepeliţe
observatornews.ro
image
BREAKING | Marinela Chelaru a murit la 66 de ani
cancan.ro
image
A renunțat la meserie pentru a face avere din imaginile cu ea: „Am câștigat în 24 de ore mai mult decât în toată cariera”
prosport.ro
image
Ce înseamnă „N” pe telefon și de ce apare din când în când. Funcția discretă pentru plăți și transfer rapid de date
playtech.ro
image
Cum a ajuns să arate Rafael Nadal, la 10 luni de când s-a retras. „Ce Dumnezeu s-a întâmplat cu el?”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Motivul pentru care Rafael Nadal a ajuns "de nerecunoscut", la mai puțin de 1 an de la retragere
digisport.ro
image
Mii de locuitori din sud-estul Franței și-au întrerupt activitățile pentru a privi mirați la ceea ce a apărut pe cer
stiripesurse.ro
image
BREAKING NEWS! Un avion de pasageri a rămas fara combustibil în zbor
kanald.ro
image
A găsit în grădină o piatră banală și murdară, iar după un an a aflat că valorează 90.000.000 €, un obiect...
playtech.ro
image
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
wowbiz.ro
image
Când cad primii fulgi în Bucureşti. Prognoza ANM lunară. Inversiune termică în noiembrie
romaniatv.net
image
Guvernul, dat în judecată. Ce ar putea fi obligat Bolojan să facă imediat
mediaflux.ro
image
„Profesore, ce mașină ai?”. Răspunsul lui Radu Paraschivescu lăsat „mască” pe Ilie Dumitrescu
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Momentul fenomenal în care Ianis Hagi salvează echipa Națională a României
actualitate.net
image
Locul din țara noastră unde găsești peisaje ca în Toscana. E o destinație ideală pentru un weekend de vis în luna octombrie
click.ro
image
„Mi-a fost rușine să-l prezint părinților!” Povestea unei tinere a scos la suprafață un adevăr crud al zilelor noastre: „Rețelele sociale amplifică acest fenomen”
click.ro
image
Cel mai emoționant moment de la Vocea României 2025. De ce au început să plângă antrenorii când au auzit o melodie a lui Smiley: „O cânt pentru tata care nu mai este”
click.ro
Prințul William în lacrimi captură de ecran (4) png
Imagini cu impact emoţional! Prinţul William, răvăşit şi în lacrimi, aşa cum nu l-am mai văzut
okmagazine.ro
Selena Gomez foto Profimedia, Instagram jpg
I-a donat propriul rinichi, dar n-a fost invitată la nunta Selenei Gomez. Cum explică donatoarea trădarea
clickpentrufemei.ro
Bellini selfportrait jpg
Gentile Bellini, povestea primului artist european care a realizat portretul unui sultan otoman
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine este scriitoarea din România care a câștigat Premiul Nobel pentru Literatură. Dan Negru: „Știm mai multe despre cum românul Cărtărescu n-a luat Nobelul, decât despre...”
image
Locul din țara noastră unde găsești peisaje ca în Toscana. E o destinație ideală pentru un weekend de vis în luna octombrie

OK! Magazine

image
Chirurgie estetică sau vrăjitorie? Curiosul caz al vedetelor de la Hollywood care nu mai îmbătrânesc

Click! Pentru femei

image
I-a donat propriul rinichi, dar n-a fost invitată la nunta Selenei Gomez. Cum explică donatoarea trădarea

Click! Sănătate

image
De ce scade dorinţa sexuală a femeilor. Medicul explică