A murit actrița Marinela Chelaru. Avea 66 de ani și a suferit patru accidente vasculare cerebrale

Actrița Marinela Chelaru a murit la vârsta de 66 de ani, după ce în ultimii ani s-a confruntat cu numeroase probleme de sănătate.

„Bubule, îmi pare rău! Îmi pare rău și sunt supărată pe mine tare! Tare supărată! Am zis că vin la tine, dar nu am știut să îmi fac timp, iar problemele și provocările au fost prezente. Bubule, atâta voiam… doar să te mai strâng în brațe o dată! Marinela Chelaru, te iubesc! Ai fost omul care mi-a fost alături și la mine și la greu! Bubule, mă doare inima atât de tare!”, se arată în mesajul transmis de producătoarea TV Daniela Stoica, pe Facebook, scrie Cancan.

Marinela Chelaru a trăit ultimii ani retrasă, viața ei fiind marcată de probleme de sănătate și de distanțarea de lumea teatrului și a filmului.

În ultimii ani a avut patru accidente vasculare cerebrale, motiv pentru care a fost nevoită să renunțe la activitatea de pe scenă.