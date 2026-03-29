A murit actorul James Tolkan. Vedeta din „Top Gun” și „Înapoi în viitor” avea 94 de ani

James Tolkan, actorul care a dat chip unor personaje autoritare devenite emblematice în „Top Gun” și „Back to the Future”, a murit la vârsta de 94 de ani.

Recunoscut pentru prezența sa autoritară și vocea aspră, James Tolkan a interpretat de-a lungul carierei personaje puternice, precum comandantul naval Tom „Stinger” Jardian și vice-directorul Gerald Strickland, roluri care i-au definit imaginea în cultura cinematografică.

Potrivit declarațiilor agentului său, John Alcantar, actorul a murit joi, în locuința sa din Lake Placid, New York. Un necrolog publicat pe site-ul oficial „Back to the Future” menționează că Tolkan s-a stins „liniștit”, fără a preciza cauza decesului, notează apnews.

Înainte de a-și construi reputația de actor de caracter, James Tolkan a servit în Marina Statelor Unite în timpul Războiului din Coreea. După încheierea serviciului militar, s-a dedicat actoriei, debutând la începutul anilor 1960 și perfecționându-și tehnica în cadrul unor instituții prestigioase, precum University of Iowa și celebrul Actors Studio, unde a studiat sub îndrumarea unor maeștri precum Stella Adler și Lee Strasberg.

Unul dintre rolurile care l-au consacrat definitiv a fost cel din „Back to the Future”, unde l-a interpretat pe severul director Gerald Strickland, un personaj emblematic pentru atitudinea sa necruțătoare față de elevii „rebeli”, în special față de Marty McFly, interpretat de Michael J. Fox. Replica lui Strickland „Ești un pierde-vară, McFly!” a devenit una dintre cele mai recognoscibile ale seriei.

James Tolkan a marcat cinematografia anilor ’80 și prin rolul său din „Top Gun”, unde l-a jucat pe comandantul Tom „Stinger” Jardian, superiorul dur al lui Pete „Maverick” Mitchell, interpretat de Tom Cruise.

De-a lungul unei cariere de peste șase decenii, James Tolkan a fost apreciat pentru rigoarea sa profesională, pentru intensitatea rolurilor și pentru capacitatea de a transforma personajele autoritare în figuri memorabile ale cinematografiei americane.