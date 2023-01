Referințele la filmul Top Gun sunt sancționate la școala de aviație după care s-a inspirat filmul: un citat costă cinci dolari

„La centrul de antrenament tactic de lupte aeriane al marinei americane, cunoscut sub numele de TOPGUN, există amenzi pentru infracțiuni speciale. Orice citat din filmul „Top Gun”, din 1986 — în care Tom Cruise joacă rolul pilotului Pete „Maverick" Mitchell — este amendat cu 5 dolari, conform fostului pilot și instructor de la TOPGUN, comandorul Guy „Bus" Snodgrass, care a scris „Top 10 lecții de leadership din cabina de pilotaj a TOPGUN".

Cartea lui Snodgrass oferă lecții despre leadershipul de succes din cariera sa de aviator naval, oferind în același timp o perspectivă unică asupra experienței TOPGUN, de la luptele de câini până la viața de zi cu zi în acest prestigios centru de pregătire.

Deși este rezonabil să presupunem că motivul pentru care regula împotriva citatelor „Top Gun" este că instructorii TOPGUN s-au săturat să audă „you can be my wingman any time" sau „your ego is writing checks your body can't cash", de fapt este mai mult decât atât, a explicat Snodgrass. Este vorba despre păstrarea seriozității și semnificației instituției.

Snodgrass spune în noua sa carte că s-a îndrăgostit de aviație la o vârstă fragedă. Avea postere cu avioane pe pereții camerei sale, iar vizionarea spectacolelor aviatice în copilărie cu trupa sa de cercetași din Texas i-a alimentat interesul pentru zbor.

„Am privit cu o fascinație totală cum Thunderbirds din US Air Force și Blue Angels din US Navy uimeau mulțimile cu manevrele lor precise și cu un nivel de îndemânare ieșit din comun”, a scris el. „Energia, entuziasmul și zgomotul jeturilor erau tot ce aveam nevoie; eram dependent”.

Dar filmul „Top Gun" a fost, de asemenea, o sursă de inspirație. „Cred că de acolo a început adevărata mea dragoste pentru aviația navală”, a declarat Snodgrass pentru Business Insider. „Mi-au plăcut scenele de zbor. A fost palpitant. Mă vedeam spunând: ’Frate, dacă aș putea face asta vreodată, ar fi un vis devenit realitate’.”

„Nu transformi TOPGUN într-o glumă"

Privind în urmă la filmul de acțiune ca cineva care a avut ocazia să servească ca pilot de vânătoare în Marina Militară, el a spus: „Filmul „Top Gun" a avut un mare impact asupra majorității vieților noastre". El a dezvăluit că, în calitate de ofițer subaltern, era obișnuit ca piloții să facă glume și să arunce replici din film.

Snodgrass a explicat pentru Insider că „atunci când ajungi la TOPGUN, pentru că este o organizație atât de profesionistă și vrei să subliniezi că ești la înălțime, că este vorba despre profesionalism, despre o bună conducere, nu transformi TOPGUN într-o glumă făcând referire la film".

Școala Marinei Militare a fost înființată la 3 martie 1969, în timpul războiului din Vietnam, la Naval Air Station Miramar din California, cu o misiune foarte importantă: „Să învețe echipajele aeriene nu doar cum să supraviețuiască în luptele aeriene - ci să câștige", a scris Snodgrass despre originile TOPGUN.

Guy „Bus" Snodgrass a servit în armata SUA timp de două decenii. Este absolvent al TOPGUN și fost instructor, precum și aviator naval pensionat care a zburat în misiuni de luptă peste mări. De asemenea, este un fost oficial al Pentagonului care a lucrat îndeaproape cu secretarul Apărării și a fost autorul Strategiei naționale de apărare din 2018.