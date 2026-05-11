Tanczos Barna: Plata subvențiilor pentru fermieri este „prioritate absolută”

Plata la timp a subvențiilor destinate fermierilor reprezintă „cea mai importantă prioritate” a Ministerului Agriculturii, a declarat luni ministrul interimar Tanczos Barna, după o întâlnire de lucru cu premierul Ilie Bolojan, desfășurată la sediul Ministerului Agriculturii.

Tanczos Barna a subliniat că toate sumele necesare sunt prevăzute în bugetul instituției, însă este nevoie de sprijin procedural din partea Ministerului Finanțelor pentru a evita eventuale blocaje în procesul de plată.

„Cea mai importantă prioritate este plata la timp a subvenţiilor destinate fermierilor şi asigurarea sprijinului procedural din partea Ministerului Finanţelor, pentru a evita orice blocaje, având în vedere că toate sumele necesare sunt prevăzute în bugetul Ministerului Agriculturii”, a transmis Tanczos Barna pe rețelele de socializare.

Măsuri pentru pesta porcină și piața cărnii de porc

Discuțiile dintre cei doi au vizat și situația din sectorul zootehnic, în special piața cărnii de porc și cea a laptelui.

Tanczos Barna a anunțat că pachetul de măsuri pentru combaterea pestei porcine africane va fi finalizat în cursul zilei de marți, urmând să fie prezentat premierului miercuri, împreună cu conducerea ANSVSA.

Tot atunci va fi prezentat și un nou proiect de reglementare privind comercializarea cărnii proaspete de porc.

Sprijin pentru crescători și noi scheme de ajutor

Ministerul Agriculturii lucrează în prezent la elaborarea unor scheme de sprijin pentru crescătorii de porci și pentru producătorii de lapte, în limita cadrului temporar privind ajutoarele de stat adoptat la nivelul Comisiei Europene.

Potrivit ministrului interimar, un set concret de măsuri urmează să fie prezentat în cadrul întâlnirii programate pentru miercuri.

Ajutor pentru cultivatorii de usturoi și cartofi

În ceea ce privește sprijinul de minimis pentru cultivatorii de usturoi și cartofi, Tanczos Barna a precizat că a convenit cu premierul Ilie Bolojan reanalizarea propunerilor înainte de ședința de Guvern de joi.

Ministrul interimar a subliniat că cele două sectoare sunt esențiale pentru agricultura românească, dar se confruntă în prezent cu un deficit al balanței comerciale, motiv pentru care au nevoie de măsuri de sprijin „corecte și proporționale” din partea Guvernului.

„Ambele sectoare, importante pentru agricultura românească şi care se confruntă în prezent cu un deficit al balanței comerciale, trebuie să beneficieze de sprijinul Guvernului, corect şi proporțional, pentru a se putea consolida şi dezvolta”, a spus Tanczos Barna.