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Un bilet spre New York, Paris, Havana și Buenos Aires... fără să pleci din București. Pink Martini concertează pe 16 iulie

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Joi, 16 iulie, Arenele Romane devin locul în care jazz-ul, swing-ul, muzica latino și eleganța fără vârstă se întâlnesc într-un spectacol pe care publicul român îl așteaptă de fiecare dată cu aceeași nerăbdare.  Pink Martini revine la București într-o formulă specială, alături de extraordinara Storm Large, pentru un concert inclus în turneul internațional Summer Tour II – July 2026. Biletele sunt disponibie pe Eventim.ro 

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Într-o perioadă în care publicul caută din ce în ce mai mult experiențe și mai puțin simple concerte, Pink Martini rămâne unul dintre acele nume care transformă fiecare apariție într-o călătorie muzicală. Iar faptul că România se află din nou pe harta turneului confirmă interesul tot mai mare al marilor artiști internaționali pentru publicul de aici.

„La Events credem că publicul merită mai mult decât un concert. Merită experiențe care rămân cu tine mult timp după ultimul bis. Pink Martini este genul de spectacol pe care îl construim cu bucurie: elegant, rafinat, spectaculos și cu o energie care aduce împreună generații diferite. Vara aceasta continuă cu un calendar extraordinar de evenimente și îi așteptăm pe spectatori atât la Pink Martini, cât și la întâlnirea cu David Garrett, în septembrie, la București, iar în această iarnă la concertele Bryan Adams și Deep Purple, de la la Cluj. Ne dorim să aducem constant în România artiști care scriu istorie și să oferim publicului evenimente memorabile, la standarde internaționale”, declară Sorina Burlacu, General Manager Events.

Cu peste 30 de ani de activitate și milioane de spectatori în întreaga lume, Pink Martini este unul dintre cele mai apreciate proiecte muzicale independente din Statele Unite. Fondată la Portland de pianistul Thomas Lauderdale, formația și-a construit propria identitate muzicală printr-un amestec inconfundabil de jazz, pop orchestral, muzică latino și influențe din toate colțurile lumii, interpretând piese în peste 20 de limbi.

De la Hollywood Bowl și Carnegie Hall până la Royal Albert Hall sau Sydney Opera House, Pink Martini a urcat pe unele dintre cele mai prestigioase scene ale lumii, devenind o prezență constantă în festivaluri internaționale, gale culturale și evenimente de referință.

Evenimentul, organizat de Barracuda & Events, începe la ora 20:30, la Arenele Romane, iar biletele sunt disponibile exclusiv pe Eventim, în limita locurilor rămase.

Storm seated on stage 260125 photo credit Mike Endsley jpg

La București, publicul o va putea asculta într-o formulă specială, alături de Storm Large, una dintre cele mai spectaculoase artiste ale scenei americane contemporane. Cunoscută pentru vocea sa impresionantă și pentru prezența scenică electrizantă, Storm Large aduce un plus de energie și teatralitate unui concert care promite să fie unul dintre cele mai elegante momente muzicale ale verii.

Criticii descriu universul Pink Martini drept o experiență muzicală care trece cu naturalețe dintr-o cultură în alta, fără bariere și fără prejudecăți. „Este o muzică bogată, cosmopolită și surprinzător de accesibilă”, nota The Washington Post, descriind unul dintre cele mai originale proiecte muzicale ale ultimelor decenii.

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