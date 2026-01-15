search
Joi, 15 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Comentatorul Emil Grădinescu, reclamat la CNA pentru că a recomandat un film pe Netflix

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Emil Grădinescu, unul dintre cei mai cunoscuți comentatori sportivi din România, a intrat ieri în atenția Consiliului Național al Audiovizualului. Dacă în trecut instituția primea reclamați la adresa omului de sport pentru că nu se sfia să spună la televizor Steaua în loc de FCSB, de această dată, el a fost acuzat că a făcut reclamă unui serial de pe Netflix.

Emil Grădinescu, unul dintre cei mai apreciați comentatori sportivi. Foto Facebook
Emil Grădinescu, unul dintre cei mai apreciați comentatori sportivi. Foto Facebook

Momentul care l-a deranjat pe telespectator s-a petrecut în timpul partidei amicale dintre România și Republica Moldova, disputată pe 9 octombrie 2025. Comentatorul de la Prima Sport a fost reclamat la CNA pentru că i-a îndemnat pe urmăritorii meciului să se uite la serialului „Plaha”, difuzat de Netflix, pentru a înțelege mai bine situația Moldovei din ultimii 35 de ani.

„Doar am râs și am trecut mai departe. Cel care trimisese sesizarea invoca faptul că Emil Grădinescu făcuse reclamă unui produs. De fapt, în spate erau probabil alte frustrări. Nu era nimic de dezbătut pe subiect, așa că ne-am amuzat și am trecut peste”, a declarat Mihai Toma, membru CNA, pentru golazo.ro. Acesta a mai explicat că nu se poate desemna o singură persoană care să trieze reclamațiile, pentru că ar fi dovadă de subiectivism, astfel că toate cazurile trebuie să fie discutate de toți membrii consiliului .

Sport

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Povestea tragică a ultimei prințese a Iranului. A fost nevoită să fugă din țară la nouă ani și a murit la 31 în exil
digi24.ro
image
O femeie de 42 de ani din Aiud a născut la domiciliu, în baie, și a doua zi a mers la spital. Acasă lăsase un tablou tragic
stirileprotv.ro
image
Cel mai mare protest din 2026! Mii de români, în marș spre Guvern: “Jos Bolojan”, “Libertate”, “Unitate națională”, “Călin Georgescu, președinte”
gandul.ro
image
Veste proastă pentru absolvenții de facultate. De ce ești încă singur?
mediafax.ro
image
El este comentatorul din România care a fost reclamat pentru că a recomandat în timpul meciului naționalei un serial de pe Netflix. Plaha, fenomenul de 10 episoade care a ajuns pe masa CNA
fanatik.ro
image
Statele Unite au stabilit prețul pentru care vor să cumpere Groenlanda
libertatea.ro
image
Imagini cu momentul în care a fost capturat asasinul lui Adrian Kreiner, în Indonezia. El era pe lista celor mai căutați infractori
digi24.ro
image
Prezentatoarea DAZN, ținta unor critici dure după apariția într-o salopetă transparentă, într-o stațiune de schi: „Poate puțin mai multe haine”
gsp.ro
image
"Cutremur" la un post de televiziune! Își schimbă prezentatorii sau pierd contractul de 69.000.000€ / an
digisport.ro
image
Groenlanda a ales între SUA și Danemarca: Situația este „foarte gravă”
stiripesurse.ro
image
A fost dezlegat misterul fetei cu cască de la Crans-Montana, de la care a pornit totul. Cyane nu trebuia să fie acolo în noaptea fatală
antena3.ro
image
Meseriile pentru care muncitorii asiatici primesc salarii și de 1.000 euro în România
observatornews.ro
image
Doliu în familia lui Mădălin Ionescu: 'A sfârșit discret, în somn.' Durere profundă, la doar o zi după ce fosta lui colegă, Nicoleta Drăgușin, a murit
cancan.ro
image
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
prosport.ro
image
Poți vopsi pereții în apartamentul închiriat? Tot ce trebuie să știi despre modificările permise chiriașilor
playtech.ro
image
Condiția pe care i-a pus-o Gigi Becali lui Mihai Popescu pentru a-i prelungi contractul cu FCSB: „Dacă face asta, da!”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Lovitură de teatru! Au făcut anunțul despre transferul lui Lisav Eissat
digisport.ro
image
Resetarea energetică a UE: România devine cel mai mare producător de gaze din uniune / Programul a avansat mai repede decât se credea
stiripesurse.ro
image
Sofia Vicoveanca a făcut primele declarații după internare. Care este starea de sănătate a artistei: ,,Sunt la mâna medicilor”
kanald.ro
image
Mădălin Ionescu, în doliu! Fostul prezentator TV a făcut anunțul trist: „A sfârșit discret, în somn”
wowbiz.ro
image
Răsturnare MARE de situație! Decizia lui Măruță aruncă în aer showbizul, nici Andra NU se aștepta
romaniatv.net
image
ANAF a început să facă controale la posesorii de mașini. Diferențe mari între venituri și valoarea autovehiculelor
mediaflux.ro
image
Prezentatoarea DAZN, ținta unor critici dure după apariția într-o salopetă transparentă, într-o stațiune de schi: „Poate puțin mai multe haine”
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Cătălin Măruță, înlocuit de Gabriela Cristea la PRO TV?
actualitate.net
image
Zodia căreia i se deschid toate ușile în luna februarie. Are parte de noroc, iubire și succes
click.ro
image
Trăsăturile pe care copilul le moștenește de la tată și care apar abia la maturitate
click.ro
image
Vremurile triste se încheie pentru trei zodii, după 15 ianuarie 2026. Ei sunt nativii care trec prin transformări radicale
click.ro
Regina Elisabeta și Mihai Eminescu Casa Regală, Profimedia jpg
Întâlnirea dintre Mihai Eminescu și Regina Elisabeta s-a lăsat cu o mică dezamăgire: „Uiţi că vorbeşti cu regina României?“
okmagazine.ro
Prințesa Sofia a Suediei, fosta Sofia Hellqvist, și soțul ei, Prințul Carl Philip al Suediei, 2024 Casa Regală suedeză jpg
În mijlocul scandalului sexual, prințesa revine în ochii publicului! Evenimentul la care va participa alături de soț
okmagazine.ro
Gisele Bundchen sursa foto Profimedia jpg
S-a măritat cu un sărăntoc? Familia topmodelului Gisele Bündchen trage semnale de alarmă!
clickpentrufemei.ro
imperiul bizantin 02294400 webp
Cum trăiau oamenii în Imperiul Binzantin? Viața de zi cu zi despre care istoricii prea puțin vorbesc
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
„Regele imobiliarelor” reacționează după majorarea impozitelor. Dan Negru: „Dacă ne puneau pe mine și pe Brenciu la Finanțe…” Câte blocuri a înălțat în București?
image
Zodia căreia i se deschid toate ușile în luna februarie. Are parte de noroc, iubire și succes

OK! Magazine

image
Iranul îi vrea înapoi! Prințul Reza Pahlavi și superba lui soție, Prințesa Yasmine, cuplul regal din exil. Regimul ayatollahului se teme

Click! Pentru femei

image
Sunt ca și căsătoriți! Timothée Chalamet și Kylie Jenner locuiesc împreună de un an!

Click! Sănătate

image
Forma feselor poate dezvălui riscul de diabet