Comentatorul Emil Grădinescu, reclamat la CNA pentru că a recomandat un film pe Netflix

Emil Grădinescu, unul dintre cei mai cunoscuți comentatori sportivi din România, a intrat ieri în atenția Consiliului Național al Audiovizualului. Dacă în trecut instituția primea reclamați la adresa omului de sport pentru că nu se sfia să spună la televizor Steaua în loc de FCSB, de această dată, el a fost acuzat că a făcut reclamă unui serial de pe Netflix.

Momentul care l-a deranjat pe telespectator s-a petrecut în timpul partidei amicale dintre România și Republica Moldova, disputată pe 9 octombrie 2025. Comentatorul de la Prima Sport a fost reclamat la CNA pentru că i-a îndemnat pe urmăritorii meciului să se uite la serialului „Plaha”, difuzat de Netflix, pentru a înțelege mai bine situația Moldovei din ultimii 35 de ani.

„Doar am râs și am trecut mai departe. Cel care trimisese sesizarea invoca faptul că Emil Grădinescu făcuse reclamă unui produs. De fapt, în spate erau probabil alte frustrări. Nu era nimic de dezbătut pe subiect, așa că ne-am amuzat și am trecut peste”, a declarat Mihai Toma, membru CNA, pentru golazo.ro. Acesta a mai explicat că nu se poate desemna o singură persoană care să trieze reclamațiile, pentru că ar fi dovadă de subiectivism, astfel că toate cazurile trebuie să fie discutate de toți membrii consiliului .