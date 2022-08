Platforma HBO Max a „picat“ în seara premierei serialului „House of the Dragon“

Serialul „House of the Dragon“ a trezit un interes uriaș în rândul telespectatorilor, care au „asaltat“ HBO Max la difuzarea primului episod, duminică. Platforma a avut probleme tehnice.

Serialul „House of the Dragon“, a cărui acţiune se petrece cu 200 de ani înainte de întâmplările din „Game of Thrones/ Urzeala tronurilor“, a fost așteptat cu nerăbdare de fanii genului, însă nu toți s-au putut bucura de această premieră.

Din cauza numărului mare de accesări, platforma HBO Max nu a funcționat corespunzător, astfel că o parte dintre abonați (câteva mii de persoane) nu au putut urmări primul episod, potrivit hollywoodreporter.com. Utilizatorii au postat numeroase mesaje pe Twitter, unde au semnalat problemele tehnice. Un reprezentant HBO a declarat că „suntem conștienți că sunt mici probleme pentru unii utilizatori“.

Povestea Casei Targaryen

„House of the Dragon“ este unul dintre cele mai așteptate seriale din acest an. Bazat pe cartea „Fire & Blood“/„Foc şi sânge“, scrisă de George R.R. Martin, seria de 10 episoade spune povestea Casei Targaryen. Din distribuţie fac parte: Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel şi Rhys Ifans.

Paddy Considine este regele Viserys Targaryen, ales de lorzii din Westeros la conducerea regatului, ca urmaş al regelui Jaehaerys Targaryen, la Marele Consiliu de la Harrenhal. Un om blând, cald şi decent, Viserys vrea să ducă mai departe moştenirea bunicului său. Însă, nu întotdeauna oamenii buni se pot dovedi şi regi mari.

Matt Smith este prinţul Daemon Targaryen, fratele mai mic al regelui Viserys şi moştenitor al tronului. Inegalabil luptător şi călăreţ de dragoni, Daemon are adevăratul sânge de dragon. Dar se spune că atunci când se naşte un Targaryen, zeii dau cu banul.

Olivia Cooke este Alicent Hightower, fiica lui Otto Hightower, Mâna Regelui, şi cea mai plăcută femeie din cele Şapte Regate. A crescut la Red Keep, aproape de rege şi cercul său intim, şi dovedeşte nu doar o eleganţă aparte, ci şi o perspicacitate politică de invidiat.

Emma D’Arcy este Prinţesa Rhaenyra Targaryen, primul copil al regelui, cu sânge pur Valyrian, călăreaţă de dragoni. Mulţi ar spune că Rhaenyra s-a născut cu toate avantajele din lume, însă nu s-a născut bărbat.

Steve Toussaint este Lordul Corlys Velaryon, „Şarpele Mării“. Lord al Casei Velaryon, cu o descendenţă Valyrian la fel de veche ca a casei Targaryen, devenit cunoscut drept „Şarpele Mării”, cel mai important aventurier nautic din istoria Westeros, Lord Corlys şi-a consolidat o poziţie politică de invidiat, cu mai multe bogăţii decât Casa Lannister şi cu cea mai mare flotă din lume.

Eve Best este prinţesa Rhaenys Targaryen, călăreaţă de dragoni, soţia lordului Corlys Velaryon, supranumită şi „regina care n-a fost” - pentru că, deşi ar fi trebuit să moştenească tronul, acesta a fost încredinţat de către Marele Consiliu vărului ei, Viserys, pentru simplul motiv că era bărbat.

Fabien Frankel este Ser Criston Cole, descendent din Dorne, fiul unui gardian al Lordului de Blackhaven. Cole nu are pretenţii la pământuri sau titluri, tot ce are mai preţios sunt onoarea şi iscusinţa în mânuirea sabiei.

Sonoya Mizuno este Mysaria, sosită în Westeros fără nicio avere, vândută de mai multe ori decât îşi aminteşte. Ar fi putut ceda oricând, însă n-a renunţat nicio secundă şi a devenit cel mai de încredere şi neaşteptat aliat al lui Daemon Targaryen, moştenitorul tronului.