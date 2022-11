Confruntări la „Vocea României“. Theo Rose: „Dacă v-aș fi văzut în mulțime, nu v-aș fi pus niciodată împreună“ VIDEO

Antrenorii aruncă toate armele în luptă în această nouă rundă de confruntări a talent show-ului de la Pro TV. Perechile de pe scenă îi vor surprinde pe mulți.

În această seară, de la 20.30, Pavel Bartoș este pregătit să deschidă o nouă etapă a confruntărilor. Concurenții care au convins cu vocile lor în etapa audițiilor se vor lupta să-și păstreze locul în competiție și să meargă mai departe, spre marea finală „Vocea României“. „Doar vocea contează! Dacă toate celelalte funcționează!“, spune Tudor Chirilă.

Încă de la audițiile pe nevăzute, am simțit că acest om o să fie la mine în echipă“

Concurenții din toate cele patru echipe vor urca pe scenă și vor crea momente spectaculoase pentru a reuși să treacă mai departe, dar și pentru a-i face pe ceilalți antrenori să-i salveze, în cazul în care ajung în această situație. „Eu am văzut aici, pe scenă, mai mult decât o voce, am văzut un artist complet. Încă de la audițiile pe nevăzute, am simțit că acest om o să fie la mine în echipă“, va spune Denis despre un concurent pe care-l va salva.

„Dacă v-aș fi văzut în mulțimea de concurenți, nu v-aș fi pus împreună niciodată“, va mărturisi Theo Rose despre un cuplu din echipa lui Tudor Chirilă. Theo va fi impresionată și de un moment antrenat de Denis The Motans: „Partea ta de interpretare din piesă a fost specific bărbătească. Ai susținut-o pe ea, ai lăsat-o să strălucească, iar asta aș fi spus-o ca o critică poate într-o altă situație, dar aici nu e cazul, asta m-a făcut să te apreciez și să-mi placă și mai tare rolul tău din povestea pe care ați creat-o pe scenă“.

„Vocea României“: confruntările nasc sentimente puternice

Momentele emoționante pe care le fac concurenții în etapa confruntărilor, uneori, pot duce și la sentimente puternice: „Este genul de fată de care aș putea să mă îndrăgostesc. E foarte frumoasă“. „Nu prea cunosc mulți băieți ca el. E unul la un milion. Dragostea este subiectivă și ne lovește atunci când ne așteptăm mai puțin“, vor mărturisi, emoționați, doi concurenți.

Ce momente au creat concurenții, cine va merge mai departe și pe cine vor salva antrenorii, telespectatorii pot afla în această seară, de la 20.30, „Vocea României“.