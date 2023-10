Gabriel Tamaș, fotbalistul-bețiv, are planuri îngrozitoare. Ce și-a propus să facă după retragere

Gabriel Tamaș își agață ghetele în cui, la 39 de ani. Problemele cu băutura i-au pus capac, chiar dacă, după cum recunoaște singur, corpul i-ar mai fi permis să joace câțiva ani.

Legitimat în Liga a 2-a, la Concordia, Tamaș a jucat 9 partide, toate ca titular, pentru formația din Chaijna, înainte să o comită din nou. Zilele trecute, el a venit beat la antrenamente, astfel că a fost trimis acasă de staff-ul echipei. Astăzi, fostul internațional și-a anunțat oficial retragerea din fotbal.

„Azi e o zi cam tristă pentru mine. Poate și pentru voi, că nu mai aveți ce să scrieți. E foarte dificil să te desparți de lucrul pe care-l iubești cel mai mult, când ești în fotbal de o viață. Dar vine și ziua asta, când te desparți”, a mărturisit Gabi Tamaș într-o conferință de presă. El a dezvăluit și motivele pentru care a luat această decizie: „Psihic nu mai pot juca! Fizic aș mai putea 5-6 ani. Am sub 86 de kilograme. Eu sunt un rebel, dar sunt și emotiv. Pun totul la suflet. Când ajungi la o vârstă, într-o perioadă a vieții în care ajungi acasă și te gândești ce nu ai făcut bine, e greu să mai continui”.

A făcut mult ”prostioare”

Gabrel Tamaș susține că este catalogat pe nedrept ca fiind bețiv, pentru ca un pic mai târziu să recunoască că a făcut numeroase ”prostioare”: „Am avut 67 de selecții la națională, am jucat în Spania și Anglia. Am făcut ceva în cariera de fotbalist. Nu am fost un neica nimeni. Sau un alcoolist cum mă credeți voi, sau cine mă crede. Mă doare direct în cur. Pe hârtie, spun cam multe. Vreau să mulțumesc mamei și soției, care au îndurat foarte multe. La câte prostioare am făcut... Nimeni nu e perfect. Îi spun și fiicei mele să se mândrească cu tatăl ei. Nu știu dacă un jucător va mai bifa atâtea echipe ca mine”.

Tamaș a dat și o veste care-i pune pe gânduri pe microbiști. Vrea să se facă antrenor, manager fotbalistic, dar și să-și deschidă o școală de fotbal. Nu știm ce exemplu le va da fostul internațional micuților ori dacă se va cuminți și nu va apărea ”afumat” la întâlnirile cu ei, așa cum a făcut-o în nenumărate rânduri, la toate echipele la care a evoluat. Dar să-i acordăm încredere și să-l lăsăm să-și expună planurile de viitor.

„Eu am și alte planuri și nu le puteam face dacă jucam fotbal. Am carnet de antrenor, vreau să continui școala de antrenori și să fac și ce ține de managemtul fotbalistic. Am intrat într-un proiect. Veți auzi mai multe în zilele viitoare. E un proiect care va ajuta sportul. Voi înființa o academie care va ajuta copiii să aibă ce nu am avut eu. Va fi fără bani sau cu puțini bani, că nu putem jecmăni lumea”.

Vorbe mari de la un fotbalist defect

Gabi Tamaș a încheiat în stilul propriu: „M-a lăsat rece ce se întâmplă în fotbalul românesc. Lumea spune că creștem, dar ne ducem la vale. Caractere ca noi, cei în vârstă, nu mai sunt multe! (n.r. sunt vorbele fotbalistului care a sărit să-l bată pe Dorin Goian în cantonamentul naționalei, care l-a lovit pe Daniel Pancu, care și-a aruncat un coechipier de la Petrolul peste masă, care a fost dat afară de la echipe pentru că era beat și care a făcut închisoare 7 zile în Israel pentru a gonit cu 200 km/h cu mașina, ”trotilat”).

Când mă uit la ce vine din spate... Sunt delăsători că au ce pune pe masă. Când văd cum pun piciorul la antrenamente și meciuri... Și asta a dus la retragerea mea. Eu am dorit să promovez cu Chiajna. Dar văd că dorința mea, nu și a celor din jur. Nu mă refer la staff... Chiar dacă se supără pe mine, mă doare în cur. Asta e realitatea”.

În carieră, fundașul a jucat la 17 echipe: Tractorul Brașov, Dinamo, Galatasaray, Spartak Moscova, Celta Vigo, Auxerre, West Bromwich Albion, Doncaster, Watford, FCSB, Cardiff, Hapoel Haifa, Astra, U Cluj, FC Voluntari, Petrolul și Concordia Chiajna. Are 67 de meciuri și 3 goluri pentru naționala României, alături de care a jucat la Euro 2008.