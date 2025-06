Pe lângă agresiune sexuală, Cristian Boureanu ar putea fi cercetat și pentru lipsire de liberate

Avocatul tinerei, care îl acuză pe Cristian Boureanu de agresiune sexuală, susține că se va completa plângerea penală făcută la poliție și cu infracțiunea de lipsire de libertate.

Politia a fost sesizată, pe 1 iunie, de o femeie, cu privire la faptul că ar fi fost agresată sexual de fostul deputat Cristian Boureanu la locuința acestuia, din București, unde a fost invitată pentru a lua masa.

Victima, alături de o amică, a mers acasă la Boureanu. Tânăra l-a însoțit pe acesta în dormitor ca să primească o pereche de papuci de casă, însă acolo ea ar fi fost atinsă de Boureanu în zona intimă, fără voia ei. Victima a filmat întregul moment.

„Clienta mea a formulat plângere penală împotriva domnului Boureanu pentru săvârșirea infracțiunii de agresiune sexuală, prevazută de art. 219 Cod penal, pedepsită cu închisoarea de la 3 la 7 ani. Plângerea a fost depusă la Secția 2 Poliție Sector 1, lucrătorii de poliție nu au dorit ca victima și prietena ei care a fost împreună cu ea în apartament să depună solicitare și pentru emiterea unui ordin de protecție pe o perioadă de 5 zile”, a declarat avocatul Bogdan Buneci pentru Cancan.

Iar plângerea ar putea fi completată și cu infracțiunea de lipsire de libertate pentru că victima ar fi fost reținută în dormitor fără voia ei.

„Din datele care există în prezent, noi dorim să completăm plângerea penală și cu infracțiunea de lipsire de libertate, având în vedere că victima a fost reținută împotriva voinței ei în dormitorul agresorului și nu a fost lăsată să plece. Așa cum rezultă din înregistrarea video, victima a spus în mai multe rânduri să fie lăsată în pace, să nu fie atinsă, lucru care nu s-a întâmplat, fiind chiar aruncată în pat de domnul Boureanu. Organele de poliție nu au acționat nici în acest caz, până la acest moment agresorul nu a fost adus pentru audieri sau nu s-a dispus luarea unei măsuri preventive”, a mai adăugat avocatul pentru sursa citată.

Femeia a povestit ce s-a întâmplat acasă la Boureanu

Tânăra a povestit pentru Cancan ce s-a întâmplat în apartamentul fostului parlamentar. Femeia a afirmat că nu s-ar fi „așteptat niciodată ca el să facă lucrul acesta”, întrucât era „interesat” de prietena ei.

„Când am ajuns în dormitor, s-a schimbat total, totul s-a întâmplat foarte repede, m-a proptit în comodă, am început să tremur efectiv foarte, foarte rău pentru că nu înţelegeam de ce, ce se întâmplă, norocul meu a fost că aveam telefonul în mână. El a început să îmi pună mâna în zona sânilor, când a făcut chestia asta nu am mai putut nici să vorbesc, nici să ţip, am luat telefonul, am filmat pe toată durata respectivă pentru că mi s‑a întâmplat în trecut şi prin prisma jobului ca anumiţi bărbaţi să încerce să facă lucruri pe care eu nu mi le-am dorit. Şi nu îmi mai doresc ca vreo femeie să mai treacă prin lucurile astea pentru că este foarte dureros şi nimeni nu merită să treacă prin aşa ceva”, a spus ea.

Tânăra susține că fostul deputat i-a spus că îi stă bine cu el în pat.

„Când eram în încăperea respectivă mi-a atins sânii, după mi-a pus mâna pe sub salopetă a observat că nu port lenjerie intimă, iar atunci m-a luat, m-a împins pe pat şi a început să zică că îmi sta bine la el în pat, eu i-am spus să mă lase, am încercat să ies din cameră, am vorbit pe un ton… mi-am ţinut cumpătul, am vorbit pe un ton foarte frumos cu el pentru că mi-a fost frică că îmi va face ceva în cameră şi nu voiam să se întâmple nimic. Am încercat să ies din cameră de câteva ori, s-a pus în dreptul uşii după cum se vede şi în videoclipul pe care l-am filmat. M-a strâns în braţe mi-a zis «Vezi ce simţi, vezi ce simţi» pentru că el deja avea o erecţie şi cumva încerca să mă facă să îmi doresc eu relaţia asta”, a mai povestit aceasta.

Femeia mai spune că, într-un final, a fost lăsată să plece din dormitor. Prietena ei nu auzise nimic, iar când s-au reîntâlnit pe balcon, unde stăteau înainte, a luat-o pentru a fugi din casa fostului politician.