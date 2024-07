Ce se întâmplă, de fapt, la preselecțiile pentru „Vocea României”. Mama unei candidate, indignată

„Vocea României” reprezintă unul dintre cele mai provocatoare reality-show-uri la care încearcă să se facă auzite persoanele talentate care vor să ducă pasiunea lor pentru muzică la alt nivel. O tânără a povestit cum au decurs pentru ea preselecțiile. A fost doar punctul de plecare pentru alte relatări, inclusiv despre experiențe neplăcute.

Maria Bader, o tânără care a participat la preselecțiile de la „Vocea României”, a povestit cât de intens a trăit ea emoțiile acestui concurs, dar și cât de frumos a fost să cunoască oamenii care se ocupă de emisiune, potrivit Click!. Și alți internauți și-au spus poveștile, unele total diferite de ceea ce a experimentat Maria.

„În momentul în care îți sare vocea, s-a terminat”

Tânăra a detaliat ce a însemnat pentru ea această experiență.

„Când am început să cânt, evident, având emoțiile respective, mi-a sărit vocea și n-am putut s-o reglez, zici că eram ultima afonă. A fost o emoție pe care n-am mai simțit-o de foarte mult timp și mi-am dat voie să simt în timp ce cântam. În momentul în care îți sare vocea, s-a terminat, adică nu mai ai ce să demonstrezi nimănui, poți să fii tu Shakira. Asta a fost experiența. Și, sincer să vă spun, nu-mi doresc să mai fac asta”, a povestit Maria Bader pe TikTok.

Iată ce a spus tânăra despre cei cu care a interacționat:

„(...) Toată lumea era foarte de treabă la înscrieri, la interviuri, știi foarte bine că niciodată n-ai să mergi direct la etapa televizată, mai sunt câteva preselecții înainte.

Și toată lumea era foarte drăguță, inclusiv oamenii care m-au ascultat erau puțin plictisiți. M-au întrebat ce-i cu numele meu, că nu pare românesc, dar foarte de treabă toată lumea. Recomand cu drag dacă vreți să simțiți și voi experiența asta. Cine știe dacă aș mai încerca alte ediții? Momentan mi-a ajuns!”.

Experiențele neplăcute ale unor participanți la preselecții

În cadrul secțiunii de comentarii a clipului său, mai multe persoane au mărturisit ce au experimentat ele sau apropiații lor când au mers la preselecțiile pentru „Vocea României”.

„Fiicei mele i s-a spus din start că trebuie să schimbe povestea de viață și să vorbească urât despre tatăl ei”, a relatat cineva.

„Pot confirma, am fost și eu și am fost întrebată dacă am vreun membru al familiei decedat. Mi s-a spus în față că am voce bună, însă ei caută altceva”, se arată într-o altă mărturisire.

