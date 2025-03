Cuplurile finaliste la emisiunea Power Couple. Câți bani au strâns

S-au aflat echipele finaliste de la emisiunea Power Couple. Trei cupluri vor lupta pentru marea finală a competiției, care va avea loc miercuri, 5 martie, de la ora 20:30, pe Antena 1.

Semifinala Power Couple România a demonstrat că în cuplu totul este posibil dacă partenerul te susține chiar și în cele mai tensionate și alunecoase situații! Aceștia au avut la dispoziție o oră ca să adune piesele unui puzzle, care îi reprezintă chiar pe ei, potrivit Antena 1. Cele mai rapide trei echipe au intrat în finala concursului.

Semifinala Power Couple România, sezonul 2 s-a desfășurat între cinci cupluri, după ce Theo Zeciu și Cesima au reintrat în competiție. În afară de aceștia, pentru cele trei locuri din marea finală au mai concurat Bella Santiago și Nicu Grigore, DOC și Anca Munteanu, Elena și Robert Tudor, Giulia Anghelescu și Vlad Huidu.

Toată lumea a terminat proba în mai puțin de o oră.

„Pe locul trei, Anca și DOC cu 21 de minute și 31 de secunde. Pe locul doi, Robert și Elena cu 19 minute și câteva secunde. Pe locul întâi, Giulia și Vlad, au fost cei mai rapizi astăzi, cu 18 minute și 31 de secunde. Bella și Nicu ați încheiat proba în 37 de minute. Theo și Cesima ați închis în 40 de minute și câteva secunde”, a transmis Dani Oțil, în ediția Power Couple România de pe 4 martie 2025.

Astfel, Cesima și Theo Zeciu, respectiv Bella Santiago și Nicu Grigore au rata calificarea în marea finală.

În semifinală, Dani Oțil a mai anunțat că are pregătit câte un bonus pentru fiecare loc: „Pentru prima oară în Power Couple, am bonus și pentru locul trei, și pentru locul doi, și pentru locul unu. Anca și DOC, pentru locul trei astăzi, am pregătit 8.000 de euro. Pentru Elena și Robert, 9.000 de euro. Și pentru câștigătorii zilei, Vlad și Giulia, 10.000 de euro!”.

Așadar, cele trei cupluri finaliste de la Power Couple România, sezonul 2, sunt Giulia Anghelescu și Vlad Huidu, Elena și Robert Tudor, respectiv DOC și Anca Munteanu.

Robert și Elena intră în proba din marea finală cu 31.182 de euro, familia lui DOC cu 37.826 de euro, iar Giulia și Vlad Huidu, cei mai bogați din casă, cu 40.000 de euro.

În acest sezon al emisiunii, nouă cupluri au acceptat provocarea competiției: Theo Zeciu și Cesima, Diana Bulimar și Radu Dumitrache, Bella Santiago și Nicu Grigore, magicianul Robert Tudor și Elena Tudor, Radu Bucălae și Alexandra, DOC și Anca Munteanu, Andrei Stoica și Andra Stoica, Leonard Doroftei și Monica Doroftei, Vlad Huidu și Giulia Anghelescu.