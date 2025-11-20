Articol publicitar

UNTOLD și Zamna: întâlnirea a două formate care schimbă felul în care arată festivalurile internaționale

UNTOLD Universe, unul dintre cele mai iubite grupuri de entertainment din lume, a marcat, în această vară o nouă etapă în expansiunea sa internațională printr-un parteneriat strategic cu ZAMNA, conceptul muzical născut în Tulum, Mexic, devenit un reper global în scena evenimentelor electronice premium.

UntoldDubai2025 1109 035854 6396 ALIVECO jpg

Această colaborare reunește două branduri care oferă experiențe complete fanilor lor: UNTOLD , clasat în 2025 pentru al doilea an consecutiv în top 3 cele mai mari festivaluri din lume, recunoscut pentru producțiile sale spectaculoase, lineup-urile globale (ce includ atât live act-uri, cât și DJ de top) și abilitatea de a crea universuri tematice în jurul fiecărui eveniment; și ZAMNA, un brand care a redefinit percepția asupra evenimentelor electronice în natură.

Puține festivaluri au reușit, în ultimii ani, să transforme experiența de muzică electronică într-un concept care îmbină natură, tehnologie, scenografie și identitate culturală. Zamna este unul dintre brand-uri. A apărut în Tulum, Mexic, într-un moment în care scena globală avea nevoie de un format diferit: mai intim, imersiv, mai conectat la loc, nu doar la un lineup.

Primele evenimente Zamna au avut loc în inima junglei din Tulum, unde combinația dintre spațiul natural și producția vizuală a generat un tip de eveniment care nu semăna cu nimic din ce exista atunci. Scena era aproape integrată în peisaj, publicul venea pentru energie, nu pentru afiș, iar experiența nocturnă devenea parte din identitatea locului.

Atmosfera inedită a atras rapid artiști internaționali, iar după câțiva ani, Tulum a devenit sinonim cu începutul unei culturi de evenimente premium, orientate spre publicul global de techno, house și melodic techno.

Succesul edițiilor din Mexic a transformat Zamna într-un brand internațional, care a început să își dezvolte propria hartă de locații speciale. Grecia, cu edițiile din Mykonos, a devenit primul teritoriu european în care conceptul a fost exportat cu succes. A urmat Brazilia, unde festivalul și-a adaptat identitatea la cultura locală și la spațiile deschise spectaculoase.

Zamna a câștigat un public loial datorită consistenței vizuale și acustice, dar și pentru că fiecare ediție păstrează ceva esențial: sentimentul de eveniment unic, care nu se repetă în două locuri.

Zamna nu este un festival construit în jurul unui lineup, ci un concept de experiență. Identitatea sa s-a conturat în timp, prin felul în care îmbină locații cu caracter puternic, producții vizuale integrate în peisaj și o atenție rară pentru calitatea sunetului. În loc să forțeze o estetică, Zamna o extrage din locul în care ajunge: jungla, insula, muntele sau plaja devin parte din scenografie.

Publicul este unul internațional și fidel, atras nu doar de artiști, ci de atmosfera care se construiește în jurul lor. Cei care vin la Zamna caută exact acest tip de experiență: un festival-destinație, cu un sens clar al identității, în care muzica, spațiul și comunitatea sunt componente integrate.

Această abordare a transformat Zamna într-un brand pe care promoterii și festivalurile internaționale au început să îl invite în formule de colaborare.

               Un moment important în evoluția Zamna este colaborarea cu UNTOLD Dubai, unde brandul a fost curatorul oficial al scenei Galaxy. A fost un semn clar că Zamna a devenit nu doar un concept de festival, ci un curator de identitate muzicală, recunoscut global. În Dubai, scena Galaxy a fost construită după estetica Zamna: sound design specific, selecție de artiști în zona underground și o producție coerentă din punct de vedere vizual.

UntoldDubai2025 1108 023100 4286 PIXIUM jpg

Zamna astăzi: un brand internațional, o comunitate globală

Cu ediții anunțate sau planificate în mai multe colțuri ale lumii, Zamna funcționează acum ca o platformă internațională pentru artiști, producători și comunități care caută experiențe muzicale curate, gândite cu atenție.

După Tulum, Mykonos, Brazilia și colaborarea cu UNTOLD Dubai, Zamna ajunge în 2024 într-una dintre cele mai spectaculoase regiuni ale lumii: Sharm El Sheikh, în inima Khoroum Valley. Evenimentul marchează extinderea brandului în Orientul Mijlociu și deschide o nouă etapă pentru conceptul Zamna: festivaluri în zone naturale iconice, cu identitate proprie.

Ediția din Khoroum Valley, Sharm El Sheikh continuă această serie de destinații emblematice, fiind prima dată când Zamna aduce conceptul său în această zonă a Egiptului. Amplasat între munți și Marea Roșie, evenimentul păstrează esența festivalului: aceea de a crea o conexiune reală între natură, oameni și muzică.

Zamna Sharm El Sheikh va avea loc pe 21 și 22 noiembrie 2025, în Khoroum Valley, una dintre cele mai spectaculoase locații din Sharm El Sheikh. Două nopți de muzică în care Egiptul devine parte din harta globală a festivalurilor Zamna. 

