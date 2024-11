Top 10 cele mai emoționante momente de la UNTOLD de-a lungul anilor

În orice zonă a lumii există un mare festival care oferă o experiență unică; este locul unde ești împreună cu cea mai mare gașcă de prieteni pe care ai putea să o ai vreodată. Nu e niciun dubiu, amatorii de muzică pot coloniza cele mai ciudate locuri de pe Pământ pentru a trăi experiențe complete.

În România există un astfel de festival care combină diversitatea în materie de muzică. În fiecare an, la Cluj-Napoca, ajung peste 250 de artiști mainstream și underground și cel mai frumos public din lume. UNTOLD este un spectacol vizual complex care, în ultimii 9 ani, a fost completat de cei mai mari artiști și DJ ai planetei, făcând ca fiecare ediție de UNTOLD să fie unică. Festivalul e legendar pentru că are cel mai impresionant lineup din lume: fanii săi. UNTOLD vine cu emoții și prieteni, cu zâmbete, mâini ridicate în aer, dar e și despre acea piesă de la mainstage pe care o cânți cu toată lumea, de fiecare dată.

Acestea sunt anthems-urile de festival

Un show live greu de uitat, cu o trupă care a scris istorie în industria muzicală și a generat o emoție uriașă pe Cluj-Arena la cea de-a 8-a ediție UNTOLD. Trupa Imagine Dragons generează emoție cu fiecare piesă lansată.

Așa s-a întâmplat și în momentul în care au lansat single-ul “Believer”, single de promovare pentru albumul “Evolve”, care a fost cea mai bine vândută piesă în Statele Unite și a intrat în clasamentul celor mai bine vândute piese din toate timpurile. Unsprezece ani de carieră de succes, o trupă care a oferit de fiecare dată amintiri memorabile în turneele live, la fiecare piesă lansată, cu un portofoliu impresionant: un premiu Grammy, trei American Music Awards, zece Billboard Music, opt premii BMI Pop Music, un trofeu Echo Music, un MTV Video Music Award, cinci premii Teen Choice, un World Music Award și un fanbase uriaș în fiecare colț de lume.

Tipul acela carismatic la pian și doi americani într-un live set incredibil... se întâmpla în 2018, an în care marcăm două premiere pentru industria de evenimente din România, pe mainstage-ul festivalului UNTOLD: Kygo & The Chainsmokers, headlineri ai celui de-al patrulea capitol al magiei UNTOLD.

The Chainsmokers au reușit să-și consolideze statutul de „biggest act” în industria muzicii electronice, iar în 2018 Andrew Taggart și Alex Pall au oferit fanilor UNTOLD un live din categoria "ecstatic", în care au inclus piese din albumul de debut, „Memories: Do Not Open”, dar și uriașul succes „Something Just Like This”, colaborarea cu trupa Coldplay, piesă care a devenit un imn de festival la nivel global.

Kygo, „tipul acela carismatic de la pian”, a ajuns pentru prima dată în România în 2018 la festivalul UNTOLD. Show-ul norvegianului a fost perfect de la prima până la ultima măsură. Single-ul „Stole the Show”, lansat în martie 2015, a devenit rapid un imn pentru fanii festivalurilor datorită unui sound cald, tropical house, dar și datorită vocii senzaționale a lui Parson James.

Unul dintre cei mai „book-uți” artiști din 2022, Alesso, a fost primit cu multă emoție de fanii UNTOLD la cea de-a 8-a ediție a festivalului, care au dansat pe cele mai cunoscute piese din discografia sa, de la „Calling (Lose My Mind)”, „Under Control”, până la uriașul succes „If I Lose Myself”.

A fost nevoie de un prim play pentru ca acest sound să-și asigure statutul de masterpiece. Alesso a reușit să transforme sound-ul melancolic OneRepublic într-o infuzie de EDM Bubble și să facă din „If I Lose Myself” o producție legendară.

Versiunea suedezului a luat premiul World Music pentru cea mai bună producție, cel mai bun videoclip și cea mai bună interpretare la nivel worldwide. Au trecut 11 ani de la apariția acestui single, iar „If I Lose Myself” se regăsește în set-urile marilor DJ. E o piesă puternică, intensă, vine cu emoție și cu o poveste – povestea aia faină pe care am trăit-o cu gașca de prieteni.

Cinematografia s-a orientat și spre muzica electronică, filmele despre cultura dance se focusează, de obicei, pe apariții cameleonice, "It's All Gone Pete Tong" sau "Human Traffic". De la bun început trebuie spus că "Berlin Calling" a fost ca o gură de aer proaspăt. Filmul a avut premiera la începutul lunii octombrie 2008 și și-a dorit să surprindă viața DJ-ilor și artiștilor din muzica electronică, e vorba de divizia techno din Berlin.

„Sky And Sand” este piesa de rezistență din „Berlin Calling”, iar din data de 15 februarie 2009, muzica electronică e mai bogată. E un single care a intrat în categoria „imn de festival”, e o piesă care s-a auzit și pe scena principală a festivalului UNTOLD, în 2022.

Swedish House Mafia este unul dintre cele mai puternice act-uri din muzica electronică. Axwell, Sebastian Ingrosso și Steve Angello sunt definiția a ceea ce înseamnă un supergrup de DJ, pionieri EDM și figuri relevante în genul progressive house. Cu un background incredibil, cei trei au reușit să schimbe jocul în cultura dance și au inspirat generații de producători.

Este proiectul care a avut una dintre cele mai impresionante campanii de promovare. Anul 2010 a fost anul în care au fost văzuți și ascultați peste tot. Era anul în care lansau albumul de debut, “Until One”, urmat de lansarea unui documentar „Take One”, lansat simultan în toate țările lumii.

Ultimul single lansat în formula Swedish House Mafia, “Don't You Worry Child”, a fost un succes comercial total. În 2024, piesa a depășit 1 miliard de accesări pe Spotify. Cu peste 3 milioane de exemplare vândute în SUA până în martie 2014 și peste 5,5 milioane de exemplare în întreaga lume, "Don't You Worry Child" și-a consolidat statutul de imn în lumea muzicii electronice. În 2024, cei trei au ajuns pentru prima dată pe scena principală a unui festival din România, la UNTOLD, iar show-ul lor a fost magic.

Spui Lost Frequencies și deja ai în minte imaginea unui tip care zâmbește mereu, dar și a celor mai frumoase piese de festival: "Reality", "Are U With Me", "Here With You", "Crazy", "Like I Love You”.

Lost Frequencies, unul dintre cei mai carismatici artiști din muzica electronică, a fost una dintre surprizele frumoase oferite de creatorii UNTOLD pentru cel de-al șaptelea capitol al poveștii trăite cu emoție pe Cluj-Arena. Artistul belgian a declarat că este îndrăgostit de magia pe care acest festival reușește să o recreeze la fiecare ediție și a pregătit pentru zecile de mii de fani un concept unic de show, dar și o versiune exclusivistă pentru clasicul "Are You With Me".

A fost magie la mainstage și pe cer!

„O să trăiesc fiecare secundă și fiecare minut petrecut cu voi aici. Sunteți incredibili și sunt extrem de fericit!”, acesta a fost mesajul francezului David Guetta pentru fanii festivalului UNTOLD în 2021.

Single-ul “Titanium”, la care Guetta a colaborat cu solista de origine australiană Sia, a fost un succes masiv atât în versiunea originală, cât și în varianta re-edit lansată în 2021 de Guetta și partenerul său, danezul MORTEN. Piesa a fost considerată imnul anului 2021.

Cea de-a 5-a ediție a festivalului UNTOLD a fost una care a depășit așteptările tuturor fanilor. Unul dintre cei mai așteptați artiști ai acelei ediții a fost Robbie Williams. Superstarul le-a oferit zecilor de mii de fani un show live incredibil, iar producția a fost impresionantă, cu zeci de instrumentiști, dansinstrumentiști, dansatori, backing vocals, costume și decorațiuni. Una din surprizele serii a fost momentul când Robbie Williams l-a invitat pe scenă pe tatăl său, alături de care a interpretat o piesă. Profund impresionat de publicul festivalului, artistul britanic a îngenuncheat pe scenă, mulțumind fanilor prezenți pentru energia transmisă. Zeci de mii de voci au cântat alături de Robbie.

Era nevoie ca lumea aceasta senzațională, lumea magică UNTOLD, să aibă o piesă care să o descrie. Muzica face asta mai bine decât o fac cuvintele. Dacă festivalul UNTOLD ar fi o piesă, ar fi “High On Life” de la Martin Garrix și Bonn.

Anul viitor, festivalul UNTOLD își invită fanii să celebreze cea mai spectaculoasă ediție de până acum, pentru care au fost vândute deja peste 50.000 de abonamente. Cea de-a 10-a ediție UNTOLD va avea loc în perioada 7-10 august 2025, iar organizatorii vor anunța în curând primele nume confirmate pentru ediția de anul viitor.