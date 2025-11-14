Soprana Irina Baiant a umplut Sala Palatului cu emoție, lumină și aplauze la Illuminarium Echo, concert crossover

Pe 11 noiembrie, Sala Palatului din București a fost arhiplină la un nou capitol din universul Illuminarium, proiectul-simbol creat și regizat de soprana Irina Baiant, un artist al excelentei. Sub titlul „Echo”, spectacolul a adus o experiență complexă, în care muzica s-a împletit cu imaginea, lumina și emoția, într-un discurs artistic despre identitate, recunoștință și puterea sufletului de a se regăsi.

Alături de Orchestra Simfonică București, condusă de maestrul Andrei Tudor, Irina Baiant a reunit pe aceeași scenă nume importante ale muzicii românești, într-o producție amplă, construită pe patru capitole simbolice: E-motion, Connection, Heart și Origins.

Un concept care transformă scena într-o experiență imersivă

„Illuminarium Echo” nu a fost doar un concert, ci o călătorie multisenzorială. De la deschiderea solemnă cu „Interstellar” și „Vocaliza” de Rachmaninov, până la finalul plin de speranță „Stand by Me”, spectacolul a construit un arc narativ despre evoluția interioară a omului – de la fragilitate la forță, de la haos la lumină.

Cele patru capitole au fost susținute de o serie de momente muzicale atent orchestrate, completate de proiecții video spectaculoase și o regie vizuală cinematografică.

În fiecare scenă, Irina Baiant a îmbinat emoția clasică a operei cu energia modernă a muzicii crossover, creând o formulă artistică proprie, recunoscută deja ca semnătura sa stilistică.

Invitați speciali, momente memorabile

Printre invitații serii s-au numărat:

🎶 Cei 3 Tenori Ieșeni – Andrei Apreotesei, Florin Guzgă, Andrei Fermeșanu O premieră de rafinament vocal, care a adus echilibru între forță și lirism. In premiera pe scena Salii Palatului, al 92-lea concert al lor.

🌹 Irina Loghin O apariție emoționantă, o voce-icoană a muzicii românești. Duetul cu Irina Baiant în piesa „Seara pe deal” a fost unul dintre cele mai aplaudate momente ale serii.

🔥 Adrian Nour Carismatic și intens, a adus energia teatrală în duetul „Roxanne” și în interpretarea vibrantă „Les deux guitares.”

🎤 Alexandru Anghel Reprezentant al noii generații crossover, a impresionat prin sensibilitate și expresivitate în „O Mare e Tu.”

🎹 Marius Deneș A susținut cu finețe și profunzime momentele instrumentale, oferind textură și atmosferă prin fiecare acord.

🎻 Cezar Cazanoi Maestrul naiului, cu un timbru inconfundabil, a deschis capitolul final – „Origins” – cu o interpretare poetică a piesei „Lonely Shepherd.”

Un spectacol în patru acte

Programul serii a fost structurat în patru planuri tematice:

I. E-motion – De la Interstellar și Vocaliza la Wishing You Were Somehow Here Again – o deschidere a inimii prin emoție pură. II. Connection – Piese ca Adagio, Les Parapluies și Reflection au explorat legătura dintre lumi și oameni. III. Heart – Il Mondo, Dance Me to the End of Love și Earth Song au transformat iubirea într-un limbaj universal. IV. Origins – O întoarcere la rădăcini, în spirit și tradiție, prin Seara pe deal, Rugă pentru părinți și Pe o margine de lume.

Reacțiile publicului: „A fost o poveste care mi-a atins inima”

Timp de peste două ore și jumătate, publicul a trăit fiecare moment intens, oferind aplauze prelungite și ridicându-se în picioare după momentele de forță emoțională.

„Felicitări Irina Baiant și tuturor participanților! A fost un spectacol care mi-a atins inima.” — Simona Savin

„Răvășitor momentul duetului cu Irina Loghin... mi-au dat lacrimile! Sublim!” — Cătălina Stănică

„Sunt pentru a doua oară la Illuminarium. Cel de azi a fost diferit, intens, vindecător.” — Doina Badea, psihoterapeut

„Numai tu poți transmite atâtea emoții în două ore și jumătate! Un spectacol extraordinar!” — Gabriela Claudia

Ecoul care rămâne

„Illuminarium Echo” este mai mult decât un concert — este o experiență colectivă, o formă de meditație prin artă. Pentru Irina Baiant, fiecare ediție Illuminarium devine un nou capitol al unei povești despre om, lumină și puterea de a se reconecta cu sine. Urmatorul spectacol, pe 12 decembrie la BT Arena in Cluj, Illuminarium Christmas Legacy. Bilete pe bilete.irinabaiant.ro.