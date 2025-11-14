Articol publicitar

Soprana Irina Baiant a umplut Sala Palatului cu emoție, lumină și aplauze la Illuminarium Echo, concert crossover

Pe 11 noiembrie, Sala Palatului din București a fost arhiplină la un nou capitol din universul Illuminarium, proiectul-simbol creat și regizat de soprana Irina Baiant, un artist al excelentei. Sub titlul „Echo”, spectacolul a adus o experiență complexă, în care muzica s-a împletit cu imaginea, lumina și emoția, într-un discurs artistic despre identitate, recunoștință și puterea sufletului de a se regăsi.

Alături de Orchestra Simfonică București, condusă de maestrul Andrei Tudor, Irina Baiant a reunit pe aceeași scenă nume importante ale muzicii românești, într-o producție amplă, construită pe patru capitole simbolice: E-motion, Connection, Heart și Origins.

Un concept care transformă scena într-o experiență imersivă

„Illuminarium Echo” nu a fost doar un concert, ci o călătorie multisenzorială. De la deschiderea solemnă cu „Interstellar” și „Vocaliza” de Rachmaninov, până la finalul plin de speranță „Stand by Me”, spectacolul a construit un arc narativ despre evoluția interioară a omului – de la fragilitate la forță, de la haos la lumină.

Cele patru capitole au fost susținute de o serie de momente muzicale atent orchestrate, completate de proiecții video spectaculoase și o regie vizuală cinematografică.

În fiecare scenă, Irina Baiant a îmbinat emoția clasică a operei cu energia modernă a muzicii crossover, creând o formulă artistică proprie, recunoscută deja ca semnătura sa stilistică.

Invitați speciali, momente memorabile

Printre invitații serii s-au numărat:

🎶 Cei 3 Tenori IeșeniAndrei Apreotesei, Florin Guzgă, Andrei Fermeșanu O premieră de rafinament vocal, care a adus echilibru între forță și lirism. In premiera pe scena Salii Palatului, al 92-lea concert al lor.

🌹 Irina Loghin O apariție emoționantă, o voce-icoană a muzicii românești. Duetul cu Irina Baiant în piesa „Seara pe deal” a fost unul dintre cele mai aplaudate momente ale serii.

🔥 Adrian Nour Carismatic și intens, a adus energia teatrală în duetul „Roxanne” și în interpretarea vibrantă „Les deux guitares.”

🎤 Alexandru Anghel Reprezentant al noii generații crossover, a impresionat prin sensibilitate și expresivitate în „O Mare e Tu.”

🎹 Marius Deneș A susținut cu finețe și profunzime momentele instrumentale, oferind textură și atmosferă prin fiecare acord.

🎻 Cezar Cazanoi Maestrul naiului, cu un timbru inconfundabil, a deschis capitolul final – „Origins” – cu o interpretare poetică a piesei „Lonely Shepherd.”

Un spectacol în patru acte

Programul serii a fost structurat în patru planuri tematice:

I. E-motion – De la Interstellar și Vocaliza la Wishing You Were Somehow Here Again – o deschidere a inimii prin emoție pură. II. Connection – Piese ca Adagio, Les Parapluies și Reflection au explorat legătura dintre lumi și oameni. III. HeartIl Mondo, Dance Me to the End of Love și Earth Song au transformat iubirea într-un limbaj universal. IV. Origins – O întoarcere la rădăcini, în spirit și tradiție, prin Seara pe deal, Rugă pentru părinți și Pe o margine de lume.

Reacțiile publicului: „A fost o poveste care mi-a atins inima”

Timp de peste două ore și jumătate, publicul a trăit fiecare moment intens, oferind aplauze prelungite și ridicându-se în picioare după momentele de forță emoțională.

„Felicitări Irina Baiant și tuturor participanților! A fost un spectacol care mi-a atins inima.” — Simona Savin

„Răvășitor momentul duetului cu Irina Loghin... mi-au dat lacrimile! Sublim!” — Cătălina Stănică

„Sunt pentru a doua oară la Illuminarium. Cel de azi a fost diferit, intens, vindecător.” — Doina Badea, psihoterapeut

„Numai tu poți transmite atâtea emoții în două ore și jumătate! Un spectacol extraordinar!” — Gabriela Claudia

Ecoul care rămâne

„Illuminarium Echo” este mai mult decât un concert — este o experiență colectivă, o formă de meditație prin artă. Pentru Irina Baiant, fiecare ediție Illuminarium devine un nou capitol al unei povești despre om, lumină și puterea de a se reconecta cu sine. Urmatorul spectacol, pe 12 decembrie la BT Arena in Cluj, Illuminarium Christmas Legacy. Bilete pe bilete.irinabaiant.ro.

