Hackerii care au spart aplicația Spotify au publicat online 2,8 milioane de melodii gratuite

Hackerii din spatele motorului de căutare pentru cărți electronice Anna’s Archive, care au spart sistemele Spotify și au copiat zeci de milioane de melodii, au făcut publică o parte dintre acestea, oferindu-le gratuit online, notează PC World.

Pe finalul lunii decembrie 2025, hackerii au anunțat că au pătruns pe serverele Spotify și au copiat un număr uriaș de melodii. Aceștia nu au urmărit câștiguri financiare, ci au dorit să ofere acces liber la muzica disponibilă pe platforma de streaming.

Spotify și marile case de muzică – Universal, Warner și Sony – au răspuns printr-un proces pentru a împiedica publicarea melodiilor copiate și pentru a închide site-ul hackerilor.

Pe 16 ianuarie 2026, instanța a emis o decizie rapidă care a interzis hackerilor să posteze public muzica copiată de la Spotify.

La aproximativ o lună și jumătate după decizie, hackerii au publicat melodiile pe trackere de torrent publice, unde pot fi descărcate gratuit. În total, au fost postate aproximativ 2,8 milioane de melodii, însumând 6 TB de muzică, plus 29 GB de fișiere care conțin informații despre artiști, genuri și alte detalii despre melodii.

Hackerii au declarat că au copiat în total 86 de milioane de melodii, ceea ce sugerează că ar putea urma și alte episoade de publicare a muzicii.

Spre deosebire de alte atacuri informatice similare, hackerii de la Anna’s Archive nu au cerut niciun ban de la Spotify sau casele de muzică. Obiectivul lor a fost pur și simplu să ofere acces liber la muzica copiată de pe platformă.