Inna, prima artistă din Europa de Est la Spotify Singles: „Este un privilegiu...”

Inna își adaugă o nouă reușită în carieră: colaborarea cu Spotify Singles. Artista a fost la studiourile Spotify din Londra unde a înregistrat o variantă specială a single-ului „Flashbacks” și cover după piesa „Use Somebody” - Kings of Leon.

Inna se alătură unei liste impresionante de artiști globali de renume care sunt parte din proiectul Spotify Singles, precum Coldplay, Sabrina Carpenter, Zara Larsson. Mai mult decât atât, este prima artistă din Europa Centrală și de Est care face parte din acest proiect marca Spotify.

„Sunt onorată să fac parte din Spotify Singles și sunt recunoscătoare pentru faptul că sunt artist în aceste vremuri în care muzica mea poate ajunge cu ușurință la oameni din toate colțurile lumii. Este un privilegiu, având în vedere că în trecut, artiștii nu aveau prea multe opțiuni să își facă muzica ascultată. Ar fi fost mult mai dificil pentru mine ca artist să mă dezvolt fără sprijinul Spotify. De altfel, sunt onorată și pentru că fac parte din Spotify Singles alături de artiști pe care îi respect. Vă iubesc, mulțumesc pentru sprijin! P.S. «Use Somebody» este o piesă pe care o cânt de fiecare dată când am ocazia la karaoke”, a spus Inna.

Anul trecut, Inna a fost numită ambasador EQUAL și a fost artistul Spotify EQUAL cu cele mai multe streamuri, depășind artiste precum Alicia Keys, Jessie Ware, Shania Twain, P!nk și Raye.

Inna continuă seria reuşitelor pe plan internațional: colaborarea cu R3hab şi Sash! pentru piesa „Rock My Body” a obținut discul de platină în Franța, un record absolut de peste 30 de milioane de stream-uri.

Inna are un an uimitor până acum, prezentă pe cele mai mari scene ale festivalurilor internaționale: a fost pe scenă la Tecate Pa'l Norte și Tecate Emblema din Mexic, alături de Imagine Dragons, Thirty Seconds to Mars, Placebo, Anitta, Sum 41, Lost Frequencies, Calvin Harris, Sam Smith, Maneskin, Marshmello, Christina Aguilera, Nelly Furtado, Alok, R3hab, dar și pe scena UNTOLD Dubai. De asemenea, va cânta la Festivalul Lovestream din Bratislava pe aceeași scenă cu 50Cent, Rita Ora, Dennis Lloyd, Dimitri Vegas & Like Mike, Macklemore, Tiesto și Tujamo.

La începutul lui 2024, Inna a fost în turneu în Statele Unite în Los Angeles, Toronto, New York, Chicago, Miami, Seattle, San Francisco.

De asemenea, Inna a lansat cel de-al patrulea album rezultat în urma Dance Queen’s House - „Everything or Nothing”, dar şi „El Pasado”, album compus integral în limba spaniolă de Inna.

Inna, unul dintre cei mai de succes artiști din România, cu o carieră internațională impresionantă, are peste 10 miliarde de vizualizări și stream-uri, peste 8 milioane de abonați pe YouTube și peste 11 milioane de ascultători lunari pe Spotify. Acesta este, de asemenea, un record pentru un artist român și confirmarea unui repertoriu cu zeci de hituri cunoscute și apreciate în întreaga lume, peste 1000 de concerte, cu colaborări cu artiști români și internaționali relevanți precum J Balvin, Pitbull, Daddy Yankee, Flo Rida, Yandel, Alok, Timmy Trumpet, Sofi Tukker și alții.