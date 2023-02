Eurovision 2023: Theodor Andrei a câștigat Selecția Națională. „Ducem la Eurovision arta pentru artă, nu arta pentru Tiktok“ VIDEO

Cântărețul primit cele mai multe voturi de la public și a câștigat finala Selecției naționale cu melodia „D.G.T. (Off and on)“.

După mai mult de jumătate de oră de amânare a anunțului câștigătorului și numeroase tentative de a oferi un premiu de 5.000 de euro unui telespectator, TVR a anunțat câștigătorul Selecției Naționale Eurovision 202, desemnat exclusiv în urma votului publicului: Theodor Andrei, cu melodia „D.G.T. (Off and on)“ . Acesta a primit, în total, 5230 de voturi (voturi prin telefon și online).

Pe locurile următoare s-au clasat Andreea D Folclor Orchestra – „Periniţa mea“ (locul 2), Andrei Duţu – „Statues“ (locul 3), Aledaida – „Bla Bla Bla“ (locul 4), Amia – „Puppet“ (locul 5).

„Cred că trebuie să ducem la Eurovision arta pentru artă, nu arta pentru Tiktok“, a spus Theodor Andrei înainte de a urca pe scenă.

„Eurovision înseamnă libertate, diversitate și puțină politică, din păcate“, a descris prezentatorul Laurențiu Niculescu Eurovision Song Contest. Însă veteranul concurs, care datează din 1956, are încă putere să creeze staruri.

„Trupa Maneskin (care a câștigat în 2021 – n.r.), a primit a nul acesta prima nominalizare la Grammy. A participa la Eurovision și a câștiga concursul mare e un pariu foarte bun pentru o carieră internațională“, a puctat Laura Coroianu, unul dintre membrii juriului de la preselecție.

Faptul că în acest an doar publicul a votat și nu a existat un juriu de specialitate a fost un plus, după cum a precizat Mihai Trăistariu, prezent și el în studio. „Am pledat întotdeauna pentru televoting, mă bucură că publicul decide câștigătorul“, a spus cântărețul.

Totuși, mulți dintre comentatorii de pe pagina oficială a concursului au considerat că această Selecție a fost una slabă și au taxat atât defecțiunile tehnice apărute, bâlbele prezentatorilor, calitatea slabă a sunetului, dar mai ales a pieselor finaliste.

„Mai bine mergea un artist cu experiență, nu cei la început de drum, se vede lipsa de experiență! Nu prea mă încântă nimic, foarte slab“, Slăbuț tot spectacolul, parcă-i la căminul cultural“, „Decât așa mai bine nu participăm. Totul pare o copie, nimic autentic“, „Au uitat sa puna genul programului: comedie“ „Toate ca toate, dar concursul se termină și n-avem pe cine vota“, au comentat fanii concursului.

Eurovision 2023: piesele finaliste la Selecția Națională

Deiona – „Call on me“

Andrada Popa – „No time for me“

Ocean Drive – „Take you home“

Amia – „Puppet“

Andrei Duţu – „Statues“

Theodor Andrei – „D.G.T. (Off and on)“

Steven Roho x Gabriella x Formaţia Albatros – „Lele“

Aledaida – „Bla Bla Bla“

Adriana Moraru – „Faralaes“

Maryliss – „Hai vino“

JaxMan (Erin Dăneţ) – „Bad&Cool“

Andreea D Folclor Orchestra – „Periniţa mea“

Anul acesta, la a 67-a ediție a concursului Eurovision Song Contest, desfășurată la Liverpool, participă 37 de ţări. Dintre acestea, doar 31 vor concura în semifinale pentru cele 20 de locuri ale finalei Eurovision. Restul de șase sunt calificate direct în marea finală: Ucraina - câștigătoarea ediției 2022, împreună cele cinci mari țări plătitoare participante: Franța, Germania, Italia, Spania și Marea Britanie.

Semifinalele sunt programate pentru zilele de 9 şi 11 mai, iar finala Eurovision 2023, pe 13 mai 2023. Potrivit tragerii la sorți, România va evolua în a doua semifinală.

Televiziunea Română este organizatorul Selecţiei Naţionale şi participă la competiţia europeană din anul 1993. Cele mai bune performanţe ale României la acest concurs au fost: de două ori locul al treilea (Luminiţa Anghel & Sistem - Kiev, 2005; Paula Seling şi Ovi - Oslo, 2010) şi o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu - Atena, 2006).