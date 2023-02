Eurovision 2023: doar publicul decide câștigătorul. Cum îți poți vota favoritul

Mâine seară are loc finala Selecției Sanționale, în urma căreia va fi desemnat reprezentantul României la Eurovision Song Contest 2023.

Mai sunt doar două zile până la desemnarea piesei căştigătoare, care va reprezenta România în competiția Eurovision Song Contest (ESC) de la Liverpool. 12 concurenți vor evolua în finala Selecției Naționale, pe 11 februarie.

Finala va fi transmisă în direct şi în exclusivitate pe canalele TVR 1, TVR Internațional, pe platforma TVR+ şi pe conturile din rețelele de socializare ale TVR, mâine, de la ora 21.00.

Publicul va decide câștigătorul și poate vota melodia preferată prin apel telefonic (tarif normal) sau online pe durata interpretării fiecărei piese sau la finalul show-ului, când va avea loc o recapitulare a compoziţiilor aflate în concurs.

Pentru votul prin apel telefonic, fiecare concurent va putea fi votat la numărul de telefon afișat pe ecran, pe durata interpretării melodiei. După apelarea numărului, robotul transmite mesajul „votat“ și automat, votul se alocă piesei respective.

Votul online va avea loc pe site-ul oficial al Televiziunii Române: http://www.eurovision.tvr.ro, unde doritorii trebuie să parcurgă următoarele etape: logare, apoi „lick” pe butonul „Votează”, dedicat concurentului preferat.

Conform Regulamentului competiției ESC 2023, votul publicului va fi exprimat pe durata interpretării piesei de către fiecare artist, din momentul „START VOT” şi până la momentul „STOP VOT”, sau în timpul recapitulării interpretărilor de la finalul show-ului TV, regula fiind un singur vot pentru o piesă, dar cu posibilitatea de a vota mai multe piese.

Regulamentul concursului poate fi consultat prin accesarea link-ului: http://eurovision.tvr.ro/2023/regulament.html

Finaliștii Selecției Naționale vor intra pe scenă în ordinea numerelor atribuite prin tragerea la sorţi. Puteți viziona aici videoclipurile melodiilor finaliste.

Eurovision 2023: finaliștii Selecției Naționale

Deiona – „Call on me“

Andrada Popa – „No time for me“

Ocean Drive – „Take you home“

Amia – „Puppet“

Andrei Duţu – „Statues“

Theodor Andrei – „D.G.T. (Off and on) “

Steven Roho x Gabriella x Formaţia Albatros – „Lele“

Aledaida – „Bla Bla Bla“

Adriana Moraru – „Faralaes“

Maryliss – „Hai vino“

JaxMan (Erin Dăneţ) – „Bad&Cool“

Andreea D Folclor Orchestra – „Periniţa mea“

Competiţia internaţională de la Liverpool, respectiv semifinalele şi marea finală, vor avea loc în zilele de 9 şi 11 mai, respectiv 13 mai 2023. Potrivit tragerii la sorți, România va evolua în a doua semifinală Eurovision 2023.