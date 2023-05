Eurovision 2023: semifinala 1 are loc în această seară. Schimbare la regula de vot VIDEO

Concursul muzical din acest an începe peste câteva ore. La votul din semifinale a apărut o noutate.

Semifinala 1 a Eurovision Song Contest 2023 va fi transmisă în direct, de la 22.00, pe TVR 1, TVR Internațional și TVR +. 15 țări, printre care și Republica Moldova, evoluează în această seară, dar numai 10 se vor califica în mare finală din 13 mai.

Norvegia, Malta, Serbia, Letonia, Portugalia, Irlanda, Croaţia, Elveţia, Israel, Moldova, Suedia, Azerbaijan, Cehia, Olanda şi Finlanda sunt țările care vor intra în această seară în concursul Eurovision 2023.

Reprezentanții celor 10 țările care se vor califica în finală vor fi desemnați exclusiv prin votul publicului.

În afară de telespectatorii din țările participante în semifinală (care pot vota pentru orice alt concurent în afară de cel din țara lor), în semifinala 1 votează și fanii Eurovision din Franţa, Germania şi Italia, aceste trei state fiind calificate direct în marea finală. La aceste voturi se adaugă şi votul online dat de Rest of the World. Acesta din urmă reprezintă o noutate a Regulamentului din acest an, prin care se oferă posibilitatea ca fanii aflați în țări neparticipante la Eurovision 2023 să poată vota prin aplicația www.esc.vote.

Cele 10 țări care obțin cele mai mari punctaje se califică în marea finală.

Semifinala 1 Eurovision 2023, ordinea intrării în concurs

1 Norvegia – Alessandra - Queen of Kings

2 Malta - The Busker - Dance

3 Serbia - Luke Black - Samo mi se spava

4 Letonia - Sudden Lights - Aija

5 Portugalia - Mimicat - Ai coracao

6 Irlanda - Wild Youth - We Are One

7 Croația - Let 3 - Mama SC!

8 Elveția - Remo Forrer - Watergun

9 Israel - Noa Kirel - Unicorn

10 Moldova - Pasha Parfeni -Soarele și luna

11 Suedia – Loreen - Tattoo

12 Azerbaidjan –TuralTuranX - Tell Me More

13 Cehia –Vesna - My Sister's Crown

14 Olanda - Mia Nicolai și Dion Cooper - Burning Daylight

15 Finlanda – Kaarija - Cha Cha Cha

Suedia, reprezentată de Loreen, care participă în semifinala din această seară, este considerată marea favorită la trofeu în acest an. Loreen a mai câștigat concursul Eurovision în 2012, cu piesa „Euphoria“, unul dintre cele mai mari hituri lansate la Eurovision de-a lungul timpului.

Theodor Andrei, reprezentantul României, va intra în concurs din poziția a treia, în cea de-a doua semifinală, în data de 11 mai.

În așteptarea celei de-a doua semifinale de la Liverpool, reprezentantul României a susţinut foarte multe evenimente de promovare fiind prezent la conferinţe de presă, întâlniri cu fanii şi şedinţe foto, se arată într-un comunicat transmis de Televiziunea Română.

Theodor Andrei a câștigat Selecția Națională Eurovision România 2023 în 11 februarie, fiind desemnat prin votul exclusiv al publicului să reprezinte țara noastră la Eurovision 2023, la Liverpool, cu piesa „D.G.T. (Off and on)".