Filmul „Anora” este marele câștigător de la gala premiilor Oscar 2025. Din cele șase nominalizări, filmul lui Sean Baker a reușit să câștige cinci premii, inclusiv pentru cea mai bună actriță, cel mai bun regizor și cel mai bun film.

La cea de-a 97-a ediție a Premiilor Oscar, filmul independent „Anora” a fost marele câștigător al serii, adjudecându-și premiul pentru Cel mai bun film. Regizat de Sean Baker, filmul spune povestea unei dansatoare exotice din Brooklyn care se căsătorește cu fiul unui oligarh rus.

„Trăiască filmul independent", a spus Sean Baker, care a dominat gala, egalând un record deținut de Walt Disney prin câștigarea a patru premii Oscar într-o singură seară: Cel mai bun regizor, Cel mai bun montaj și Cel mai bun scenariu original.

Mikey Madison a fost desemnată Cea mai bună actriță în rol principal pentru interpretarea ei captivantă în Anora. La rândul său, Adrien Brody a câștigat Oscarul pentru Cel mai bun actor.

Lista completă a câştigătorilor

Premiile Oscar sunt atribuite în fiecare an în baza voturilor exprimate de cei aproximativ 10.000 de membri ai Academiei de film americane (Academy of Motion Picture Arts and Sciences - AMPAS). Cea de-a 97-a gală de decernare a premiilor Oscar s-a desfăşurat la Dolby Theatre din Los Angeles. Gazda evenimentului a fost prezentatorul de televiziune Conan O'Brien. Evenimentul a fost difuzat în peste 200 de ţări şi teritorii din întreaga lume.

Lista completă a celor 23 de premii decernate la gala Oscar 2025:

Cel mai bun film: „Anora";

Cea mai bună regie: Sean Baker („Anora");

Cel mai bun actor în rol principal: Adrien Brody („The Brutalist");

Cea mai bună actriţă în rol principal: Mikey Madison („Anora");

Cel mai bun actor în rol secundar: Kieran Culkin („A Real Pain");

Cea mai bună actriţă în rol secundar: Zoe Saldana („Emilia Perez");

Cel mai bun lungmetraj internaţional: „I'm Still Here" (Brazilia);

Cel mai bun lungmetraj de animaţie: „Flow";

Cea mai bună scenografie: „Wicked";

Cel mai bun scenariu adaptat: „Conclave";

Cel mai bun scenariu original: „Anora";

Cea mai bună imagine: „The Brutalist";

Cel mai bun montaj: „Anora";

Cea mai bună coloană sonoră: „The Brutalist";

Cel mai bun cântec original: „El Mal" (interpretat de Zoe Saldana şi Karla Sofia Gascon pentru filmul „Emilia Perez");

Cel mai bun sunet: „Dune: Part Two";

Cele mai bune efecte vizuale: „Dune: Part Two";

Cel mai bun machiaj/ cea mai bună coafură: „The Substance";

Cele mai bune costume: „Wicked";

Cel mai bun scurtmetraj animat: „In the Shadow of the Cypress";

Cel mai bun scurtmetraj de ficţiune: „I'm Not a Robot";

Cel mai bun lungmetraj documentar: „No Other Land";

Cel mai bun scurtmetraj documentar: „The Only Girl in the Orchestra".