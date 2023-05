Richard Dreyfus, despre cerințele de diversitate impuse la premiile Oscar: „Mă fac să vomit”

Actorul american Richard Dreyfuss, premiat cu Oscar, a criticat noile standarde de diversitate şi de incluziune impuse de Academia de film americană (AMPAS) şi a spus că acea listă actualizată de cerinţe din cursa pentru Oscaruri îl face "să vomite", informează revista Variety.

Starul american a făcut aceste declaraţii în cadrul unui interviu acordat în emisiunea "Firing Line With Margaret Hoover", difuzată de postul PBS, în care actorul a vorbit despre educaţia civică din Statele Unite, discursul partizan şi iniţiativa lansată de AMPAS în privinţa diversităţii şi a incluziunii, arată Agerpres.

"Este vorba despre o artă. Nimeni nu ar trebui să îmi spună mie, ca artist, că ar trebui să îmi cedez locul în faţa celei mai noi şi actuale idei despre ce înseamnă moralitatea. Ce riscăm? Riscăm noi oare cu adevărat să lezăm sentimentele oamenilor? Nu poţi să legiferezi aşa ceva. Trebuie să laşi viaţa să fie viaţă. Îmi pare rău, dar eu nu cred că există o minoritate sau o majoritate în ţara noastră care să aibă cu adevărat nevoie să fie protejată în acest fel", a declarat Richard Dreyfus în discuţia sa cu jurnalista Margaret Hoover.

Cele patru noi standarde de diversitate şi de incluziune au fost anunţate iniţial de AMPAS în 2020. Ele vor fi instituite pentru ediţia din 2024 a galei premiilor Oscar, iar două dintre ele trebuie să fie îndeplinite pentru validarea candidaturilor depuse la categoria "cel mai bun lungmetraj". Cele patru standarde sunt următoarele: extinderea pe ecran a reprezentării, tematicilor şi a firului narativ; extinderea reprezentării în rândul conducerii echipei de creaţie şi în rândul directorilor de departamente; asigurarea accesului la industria cinematografică şi de oportunităţi pentru categoriile demografice slab reprezentate; extinderea reprezentării în dezvoltarea publicului.

În comentariile sale, Richard Dreyfuss a apărat şi interpretarea actorului Laurence Olivier din filmul "Othello" din 1965, în care starul britanic a interpretat personajul omonim shakespearian având chipul înnegrit.

"A jucat strălucit rolul unui bărbat de culoare. Şi mi se spune că astăzi nu voi avea niciodată şansa de a interpreta un bărbat de culoare. Iar altcuiva i se spune că dacă nu este evreu, atunci nu ar trebui să joace în 'Neguţătorul din Veneţia'. Suntem nebuni? Este ceva atât de arogant! Este ceva atât de nesăbuit şi îi tratează pe oameni ca pe nişte copii", a adăugat Richard Dreyfuss.

În interviul său, starul american s-a referit şi la eforturile depuse recent în Statele Unite pentru a controla programa şcolară şi pentru a interzice anumite cărţi în şcolile publice.

"Cred că suntem laşi. Republicanii îşi trimit copiii la şcoală sperând şi rugându-se ca aceştia să se întoarcă acasă fiind republicani, iar democraţii îşi trimit copiii la şcoală rugându-se intens ca aceştia să se întoarcă democraţi. Ideea ca un părinte să meargă într-o şcoală publică şi să spună 'nu vreau ca copiii mei să fie expuşi la opinii politice contrare' este greşită", a mai spus Richard Dreyfuss.

Printre rolurile proeminente interpretate de Richard Dreyfuss se numără cele din filme precum "Jaws", "Close Encounters of the Third Kind", "American Graffiti", "W" şi "Mr. Holland's Opus". A câştigat premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol principal în 1977 datorită interpretării sale din filmul "The Goodbye Girl" şi a primit o altă nominalizare în 1995 pentru rolul din "Mr. Holland's Opus".