Radu Bucălae devine Robby Anonimul în comedia MENTORII, primul lungmetraj produs de UNTOLD Universe

Unul dintre cei mai apreciați actori de stand-up comedy și divertisment de televiziune din România, Radu Bucălae, se alătură distribuției comediei MENTORII, primul lungmetraj produs de UNTOLD Universe. Radu Bucălae joacă rolul celui de-al treilea mentor, Robby Anonimul, care este specializat în planningul de business, investiții financiare și în tehnologie crypto. Radu Bucălae va da viață unui personaj principal, alături de alte nume de excepție precum Loredana Groza, Dorian Popa și Cătălin Bordea, în cea mai savuroasă comedie care promite să cucerească publicul din întreaga țară la începutul anului 2025. Filmările pentru comedia MENTORII vor începe pe 15 august 2024.

Dacă Sandra Senzorial lucrează cu energia și sufletul, iar Flex Barbarul lucrează cu fizicul, Robby Anonimul este mentorul care lucrează cu mintea. Robby Anonimul este influencerul de business și finanțe ce vine să întregească rețeta prin care Johnny Baltă, jucat de Cătălin Bordea, va încerca să ajungă la succesul deplin. Business planuri, finanțări, investiții, technologie crypto, sunt concepte pe care Robby Anonimul le stăpânește la grad de mentorat, promițându-le următorilor săi că îi poate învață toate aceste lucruri într-un mod rapid, cu eficiență financiară maximă.

“Toată viața am crezut despre mine că sunt un om norocos, iar acest film îmi demonstrează că am dreptate. Este primul meu rol într-un lungmetraj și nu cred că se putea un debut mai bun. Da, știu, nu s-a filmat încă, dar la cum arată scenariul și echipa, șansele să batem încasările de la Deadpool sunt mari. Chiar m-a sunat Ryan Reynolds dacă mai avem vreun rol și pentru el, am vorbit cu regizorul Tapciuc și îl rezolvă. De ce vrea Ryan să joace și el, vă întrebați? Pentru că e cel mai amuzant scenariu de film care s-a scris în România. S-a muncit la el mai mult de 2 ani și după ce s-a creat o structură solidă, niște oameni foarte amuzanți au presărat glume precum Salt Bae pune sare. Ca să vă faceți o idee despre Robby, pot doar să vă spun că oamenii vor revedea un personaj de-ale mele, care le place tare mult. Pe lângă scenariu, cast-ul e bombă. Da, asta e exprimarea potrivită, și până în momentul de față nu s-a anunțat complet! Pe scurt, sunt norocos, fericit și entuziasmat să fac parte din filmul Mentorii, preconizez eu, cel mai de succes film de comedie din România din toate timpurile. Parcă și aud oamenii care ies din sălile de cinema și spun: Bombă Mentorii!” , a spus comediantul Radu Bucălae.

Cunoscut inițial pentru show-urile sale de stand-up comedy extrem de spumoase, Radu Bucălae a devenit rapid un nume cunoscut în industria de divertisment de televiziune din România. Umorul său a fost apreciat la show-urile de comedie precum “iUmor”, talentul său actoricesc a impresionat în nenumărate rânduri juriul de la show-ul “Te cunosc de undeva”, iar energia și farmecul său sunt apreciate zi de zi de telespectatori în matinalul “Neatza cu Răzvan și Dani”.

“Prezența lui Radu Bucălae cu un rol principal în distribuția filmului nostru reprezintă garanția umorului smart, de calitate. Zic asta fiindcă am avut deja câteva repetiții cu Radu alături de Bordea, Loredana și Dorian. Ne-am distrat și am râs mult împreună, ceea ce a contribuit la o atmosferă pozitivă și creativă. Sunt convins că publicul va fi profund impresionat de interpretarea lor. E o onoare să lucrez cu o distribuție atât de talentată care înțelege și livrează atât de ușor mecanismele comice.”, a adăugat Adrian Tapciuc regizorul filmului MENTORII.

MENTORII este o comedie originală, iar ideea și scenariul aparțin Magic Maker Media House, casă de producție ce face parte din grupul UNTOLD Universe. Regizorul acestui film este Adrian Tapciuc. Cel mai mare label de stand-up comedy din România, Headline Management Agency, s-a alăturat acestui proiect cinematografic în calitate de producător asociat, lucru care garantează calitatea componenței umoristice a filmului. Headline Management Agency reunește nume sonore ale scenei de stand-up, precum Cătălin Bordea, Micutzu, Radu Bucălae, Nelu Cortea, Adrian Nicolae, Ioana State, Dan Frinculescu și Teodora Nedelcu.

“Ne-am dorit ca filmul MENTORII, o comedie, să beneficieze din plin de experiența unor buni actori ai genului. Bucălae este un actor ca un izvor nesecat de amuzament, având și o capacitate de improvizație extraordinară. Vă garantez că veți râde cu și de el, la fiecare scenă!“ a declarat Edy Chereji, co-fondator UNTOLD Universe.

MENTORII spune povestea lui Johnny Baltă, interpretat de Cătălin Bordea, un bărbat mult prea imatur pentru vârsta lui, care întâmplător este viitorul moștenitor al celui mai mare imperiu financiar din țară: averea tatălui său, Dorin Baltă. Nemulțumit de superficialitatea fiului său, Dorin îl dă afară din casă după ce acesta face încă un accident de mașină. Mai mult, îi dă o misiune lui Johnny - să demonstreze în maxim șase luni că poate deveni un adult responsabil, capabil să conducă imperiul financiar, altfel va fi dezmoștenit.

Ajutat de sora să Magda, Johnny găsește o soluție rapidă și ușoară pentru a rezolva problema: va fi mentorat de cei mai faimoși trei influenceri de dezvoltare personală din țară: Flex Barbarul - mentorul de fitness și viață sănătoasă (Dorian Popa); Sandra Senzorial - mentorul de wellbeing (Loredana Groza); Robby Anonimul - mentorul de business și finanțe.

Răsplata de un milion de euro pusă la bătaie de Johnny va stârni o luptă acerbă între cei trei influenceri. Fiecare se va strădui să fie mentorul principal al lui Johnny, împărtășind din teoriile sale sau încercând să le demonteze pe cele ale concurenților. Din aceste conflicte se vor naște cele mai comice și neașteptate momente ale filmului. Finalul va arăta dacă Johnny devine cu adevărat un om schimbat, fie datorită sfaturilor primite de la influenceri, fie datorită lecțiilor proprii pe care le învață în cele șase luni.