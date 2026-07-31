 Admitere ASE 2026 – sesiunea de toamnă: înscrieri pentru programele de licență, masterat și doctorat | adevarul.ro
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Admitere ASE 2026 – sesiunea de toamnă: înscrieri pentru programele de licență, masterat și doctorat

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După o sesiune de admitere de vară care a adus peste 10.200 de candidați declarați admiși la cele trei tipuri de programe universitare, peste 1000 mai mulți comparativ cu anul 2025, Academia de Studii Economice din București, universitatea de referință din România în domeniul științelor economice, al afacerilor și al administrației publice, organizează, în perioada., organizează, în perioada 28 august – 1 septembrie 2026, sesiunea de toamnă a concursului de admitere pentru programele universitare de licență, masterat și doctorat, destinată ocupării locurilor rămase disponibile după sesiunea din iulie

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Programe universitare de licență

Înscrierile se desfășoară exclusiv online, în perioada 28 august – 1 septembrie 2026, prin platforma de admitere disponibilă pe site-ul universității.

Calendarul concursului, oferta educațională, numărul locurilor disponibile și metodologia de admitere pot fi consultate pe pagina dedicată admiterii.

La Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică admiterea include probă scrisă la matematică, iar la Facultatea de Drept candidații susțin probă scrisă la Limba română și Economie.

Programe universitare de masterat

Înscrierile pentru studiile universitare de masterat se desfășoară în perioada 28 - 31 august 2026.

Oferta educațională, calendarul admiterii și informațiile privind desfășurarea concursului sunt disponibile pe pagina dedicată admiterii la masterat. Biblioteca ASE pune la dispoziția candidaților bibliografia în format digital, conform regulamentului de admitere.

Programe universitare de doctorat

Înscrierile pentru studiile universitare de doctorat se desfășoară în perioada 30 august - 1 septembrie 2026.

Candidații pot opta pentru programe în domeniile Științe economice, Drept și Științe administrative, toate informațiile necesare fiind disponibile pe platforma Școlii Doctorale ASE.

De ce ASE?

Academia de Studii Economice din București oferă un parcurs universitar complet, de la licență la doctorat, într-un campus situat în centrul Capitalei. Studenții beneficiază de programe de mobilitate Erasmus+, parteneriate internaționale, stagii de practică și o ofertă educațională conectată permanent la evoluțiile mediului economic și ale administrației publice.

Rectorul ASE, prof univ dr Nicolae Istudor jpg jpeg

86% dintre absolvenții ASE își găsesc un loc de muncă în domeniul studiat în primele șase luni după absolvire, iar universitatea ocupă primul loc la nivel național în Times Higher Education World University Rankings 2026 și se regăsește în Top 500 mondial în clasamentul QS World University Rankings by Subject 2026, în domeniile Economics & Econometrics și Business & Management Studies.

Rectorul Academiei de Studii Economice din București, prof. univ. dr. Nicolae Istudor:

„La Academia de Studii Economice din București credem în potențialul fiecărui tânăr care își dorește să învețe și să se pregătească temeinic pentru profesia aleasă. Universitatea are misiunea de a descoperi, de a încuraja și de a forma acest potențial. Îi invit pe toți cei care își doresc o pregătire universitară solidă să analizeze oferta educațională a ASE și să aleagă programul care li se potrivește cel mai bine. Îi așteptăm în comunitatea noastră academică, unde competența se construiește prin muncă, perseverență și responsabilitate.”

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Toate informațiile privind calendarul admiterii, locurile disponibile, metodologia de concurs și platformele de înscriere sunt disponibile pe ase.ro/admitere și pe canalele oficiale de comunicare ale Academiei de Studii Economice din București. Cu o comunitate de aproximativ 25.000 de studenți și peste 350.000 de absolvenți, Academia de Studii Economice din București reprezintă universitatea de referință a învățământului superior economic din România și unul dintre cele mai importante centre universitare de profil din Europa Centrală și de Est.

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