Cel mai mare regret al frumoasei actrițe Jane Fonda: „Știu ce ar fi trebuit să fac acum, dar nu știam atunci”

Actriță, scriitoare, activist politic, model și profesor de fitness american, Jane Fonda, care astăzi împlinește 86 de ani, a cunoscut faima în anii 1960, cu filme precum „Barbarella” și „Cat Ballou”. Viața actriței a fost însă un lung șir de suferințe.

În autobiografia sa, My Life So Far, Jane Fonda a dezvăluit două motive principale pentru care mariajul ei cu Ted Turner, miliardarul media, a eşuat: spiritualitatea ei şi infidelitatea lui.

Actriţa a povestit că s-a convertit la creştinism şi, timp de aproape 8 ani, nu i-a spus soţului ei. Ea ştia că el nu va fi de acord şi, în cele din urmă, îl va pierde. „De asemenea, ştiam că, dacă aş fi discutat cu el despre nevoia mea de spiritualitate, m-ar fi rugat să aleg între el şi ea, m-ar fi intimidat”.

În timp ce se ascundea de Turner, Fonda a descoperit că acesta o înşela. De altfel, știa despre această latură a lui încă de când l-a găsit cu o altă femeie la o lună după nunta lor.

Jane a decis atunci să treacă peste asta şi a sperat că aventurile se vor opri, scrie okmagazine.ro. Au încercat chiar şi să meargă la un terapeut pentru consiliere, dar, în cele din urmă, Turner a revenit la vechile obiceiuri. O astfel de trădare i-a fost însă greu să ducă. După cum scrie fiica ei adoptivă, Mary Williams, în cartea The Lost Daughter: “Slăbise mult, chiar dacă avea un corp micuţ, dar continua să spună că „Totul e în regulă!”, deşi lucrurile nu stăteau aşa. Din punct de vedere emoţional, ea se închidea. Căsnicia o mânca de vie”.

În cele din urmă, după 10 ani de mariaj, au decis să se despartă. Divorţul a fost dificil pentru Turner. Într-un interviu pentru The Hollywood Reporter, Ted a dezvăluit că despărţirea de Jane l-a sfâşiat. Era încă îndrăgostit de ea şi chiar era dispus să-i accepte religia, dar, în cele din urmă, a trebuit să o lase să plece: „Nu puteam face nimic altceva. Ce ar fi trebuit să fac, să mă aşez şi să plâng? Am făcut-o timp de şase luni”.

Actrița americană Jane Fonda, vindecată de cancer. Boala a intrat în remisie

O altă încercare prin care a trecut este legată de depistarea unei forme de cancer, în 2022. Actriţa americană Jane Fonda diagnosticată cu cancer în 2022, a anunţat recent că boala ei a intrat în remisie, informează DPA.

Într-un mesaj publicat pe blogul ei şi intitulat "cel mai bun cadou aniversar din toate timpurile", Jane Fonda a făcut următoarele dezvăluiri: „Săptămâna trecută, medicul meu oncolog mi-a spus că boala mea a intrat în remisie şi că pot să renunţ la şedinţele de chimioterapie. Mă simt binecuvântată şi norocoasă. Le mulţumesc tuturor celor care s-au rugat pentru mine şi mi-au trimis gânduri bune. Sunt convinsă că ele au jucat un anumit rol în această veste bună“.

Superbă în toate anotimpurile vieții

Este și a fost superbă în toate anotimpurile vieții sale. Cu o siluetă de invidiat și un stil aparte, șic și independent, Jane Fonda a fost și este o inspirație pentru femeile din întreaga lume.

Toată viața a fost cochetă și preocupată de un stil de viață sănătos, iar asta se vede. Nu a ținut secretele doar pentru ea, ci le-a împărtășit femeilor din întreaga lume. Celebrele sale exerciții aerobice sunt și acum la fel de actuale. A militat mereu pentru o siluetă fină, a practicat și a predat exerciții care duc la o dezvoltare musculată fină. Iar acum, ajunsă la o vârstă venerabilă, susține că este foarte împăcată cu evoluția sa, dar și cu iminența morții. Căci desigur, acest gând te preocupă, mai ales după o anumită vârstă. Celebra actriță a declarat la “CBS Sunday Morning”: ”Sunt mega conștientă că acum sunt mult mai aproape de moarte și nu mă deranjează atât de mult. Mă deranjează doar că trupul ăsta practic nu e al meu. Genunchii nu sunt ai mei, șoldurile nu sunt ale mele, umerii nu sunt ai mei. Mai sunt eu doar de la gât în sus.”

Are trei copii

Actrița are trei copii, pe Vanessa Vadim, în vârstă de 54 de ani, pe care o are din fosta căsnicie cu Roger Vadim, în vârstă de 95 de ani, pe Troy O'Donovan Garity, în vârstă de 49 de ani, din fosta căsnicie cu Tom Hayden, acum în vârstă de 83 de ani, și pe Mary Luana Williams, în vârstă de 55 de ani, pe care a adoptat-o împreună cu Tom.

Într-un interviu pentru CNN, Jane Fonda a vorbit despre cele mai mari regrete ale vieții sale. Actrița a declarat că nu a fost „genul de mamă” care și-ar fi dorit să fie pentru copiii ei.

„Nu am fost genul de mamă care mi-am dorit să fiu pentru copiii mei. Am copii grozavi, talentați, deștepți, iar eu pur și simplu nu am știut cum să fac asta. Știu ce ar fi trebuit să fac acum, dar nu știam atunci. Acum doar încerc să repar”, a declarat actrița, adăugând: „Mă tem să nu fi ajuns la finalul vieții cu prea multe regrete, pentru că nu mai am timp să fac nimic în acest sens”.

Jane Fonda este fiica celebrului actor Henry Fonda. În 1982 a câștigat premiul Oscar pentru cel mai bun actor pentru rolul din Pe lacul auriu, în care a jucat alături fiica lui, Jane Fonda, și de Katharine Hepburn.