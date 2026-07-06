După avanpremiere-eveniment, „Hoinari prin Munți” pornește în caravana națională și ajunge în cinematografe din 11 septembrie

Documentarul „Hoinari prin Munți”, regizat de Cosmin Dumitrache, își continuă parcursul după un debut remarcabil și pornește într-o caravană națională care va aduce povestea lui Dinu și Marlene Mititeanu mai aproape de publicul din întreaga țară. Din 11 septembrie, filmul va putea fi văzut în cinematografele Cinema City din România.

Un film despre frumusețea munților și despre felul în care o viață trăită în acord cu natura ne inspiră să fim mai prezenți, mai atenți la noi înșine și mai conectați la ceea ce contează cu adevărat, „Hoinari prin Munți” spune povestea lui Dinu și Marlene Mititeanu, montaniarzii clujeni pentru care pasiunea pentru munte a devenit un mod de viață.

Lansarea documentarului a fost marcată de două evenimente speciale. Pe 15 iunie, filmul a avut avanpremiera mondială în cadrul Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF), la Cinema Florin Piersic din Cluj-Napoca, unde a fost întâmpinat de o sală plină și de un public emoționat. Pentru Dinu și Marlene Mititeanu, care au văzut documentarul pentru prima dată alături de spectatori, experiența a fost peste așteptări: Dinu a comparat bucuria și intensitatea momentului cu sentimentul trăit în 2016, când a ajuns pe vârful Matterhorn.

Câteva zile mai târziu, în seara de Sânziene, pe 23 iunie, „Hoinari prin Munți” a ajuns la București, într-o proiecție specială, de gală, în aer liber, organizată la Roaba de Cultură. Sub cerul înstelat, filmul a adus împreună invitați din lumea publică și culturală, iubitori ai naturii, pasionați de drumeții, prieteni și spectatori dornici să descopere povestea lui Dinu și Marlene Mititeanu. Evenimentul a inclus un DocTalk moderat de jurnalista Digi24 Andreea Brașovean, alături de protagoniștii documentarului, regizorul Cosmin Dumitrache și invitații lor speciali.

„Hoinari prin Munți” pornește acum într-o caravană națională, oferind spectatorilor din întreaga țară ocazia de a descoperi o poveste despre iubire, longevitate, libertate și legătura profundă dintre om și natură.

Calendarul caravanei naționale

● 27 iunie 2026 - Open Air Mălăiești;

● 29 iunie 2026 - București, Cinema City AFI Cotroceni, ora 19:00;

● 1 iulie 2026 – București, Cinema City Mega Mall, ora 19:00;

● 2 iulie 2026 – Sinaia, Cinema Carpați, ora 19:00;

● 3 iulie 2026 – Brașov, Cinema City AFI, ora 19:00;

● 6 iulie 2026 – Pitești, Cinema City VIVO, ora 19:00;

● 7 iulie 2026 – Ploiești, Cinema City Shopping City, ora 19:00;

● 8, 12 și 14 iulie 2026 – București, Cinema Muzeul Țăranului;

● 9 iulie 2026 – Râmnicu Vâlcea, Cinema City Shopping City, ora 19:00;

● 10 iulie 2026 - Târgu Jiu, Cinema City Shopping City, ora 19:00;

● 12 iulie 2026 – Drobeta-Turnu Severin, Cinema City Severin Shopping Center, ora 19:00;

● 14 iulie 2026 – Arad, Cinema City Atrium Mall, ora 19:00;

● 16 iulie 2026 – Deva, Cinema City Shopping City, ora 19:00;

● 23 iulie 2026 - Timișoara, Cinema Victoria, ora 19:00;

● 24 iulie 2026 – Baia Mare, Cinema City VIVO, ora 19:00;

● 29 iulie 2026 – Târgu Mureș, Cinema City PlazaM, ora 19:00;

● 30 iulie 2026 - Miercurea Ciuc, Cinema Csiki Mozi, ora 19:00;

● 31 iulie 2026 - Open air eveniment Făgăraș Rocks;

● 4 august 2026 – Suceava, Cinema City Iulius Mall, ora 19:00;

● 6 august 2026 – Iași, Serile Filmului Românesc.

Echipa filmului va fi prezentă la toate proiecțiile menționate mai sus, cu excepția celor din 12 și 14 iulie, de la Cinema Muzeul Țăranului, București.

Bilete prin Cinema City - https://www.cinemacity.ro/films/hoinari-prin-munti/8315o2r#/buy-tickets-by-film

Alte proiecții și orașe vor fi anunțate în perioada următoare. Programul complet al caravanei naționale, linkurile de bilete și toate noutățile despre film vor fi actualizate constant pe paginile oficiale de social media ale filmului „Hoinari prin Munți” - @hoinariprinmunti - Instagram, Facebook și TikTok.

„Tot ce s-a întâmplat până acum a fost peste așteptări. De la avanpremiera de la TIFF, unde sala a fost plină și oamenii au venit chiar și din alte orașe, până la avanpremiera de gală de la București, unde am regăsit aceeași emoție și aceeași deschidere față de povestea lui Dinu și Marlene pe care le-am simțit la prima vizionare de la Cluj-Napoca. Felul în care oamenii au primit filmul ne-a bucurat enorm. Suntem recunoscători și, sincer emoționați de această primire. Acum, abia așteptăm să pornim în caravana națională și să ducem filmul în cât mai multe orașe, cât mai aproape de oameni”, a precizat regizorul Cosmin Dumitrache.

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Partener radio oficial: DIGI FM.

Parteneri media: Adevărul.ro, Hotnews, Revista BIZ, Revista ICON, Zile și Nopți, Radio România Cultural, Movie News, munteanurecomanda.ro, Romania-Insider.com, romaniajournal.ro, Revista FILM, CineFAN, Via Cluj TV, Bună Ziua Cluj.

Partener monitorizare de presă: Klarmedia.

Comunicare & PR: Adriana Filip;

Social Media Manager: Andra Istrate;

Partener marketing: WEDEV.

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Despre Cosmin Dumitrache

​​Cosmin Dumitrache este regizor, producător și videograf multipremiat, câștigător TIFF și Gopo, cunoscut pentru proiecte emblematice precum România Sălbatică, Wild Transylvania, Zanzibar Untold, Arhitecții Naturii și Delta Sălbatică. Documentarele sale au fost difuzate în peste 50 de țări, pe platforme de prestigiu precum HBO, Discovery, BBC, PBS America și National Geographic, transformându-l într-un adevărat ambasador vizual al biodiversității României și nu numai.

A lucrat la numeroase proiecte de conservare și promovare a parcurilor naționale din România, materialele sale fiind adesea folosite în campanii de educație ecologică. Alături de Dan Dinu este co-realizator al casei de producție NTD Film.

Mai multe informații despre activitatea lui Cosmin Dumitrache: https://www.cosmindumitrachefilms.com/

Despre Dinu și Marlene Mititeanu

Dinu Mititeanu este o figură emblematică a alpinismului și educației montane din România, adesea numit „conștiința muntelui”. Chiar și la 87 de ani, continuă să parcurgă trasee montane și să inspire prin exemplul său de longevitate și viață activă. Blogul său documentează sute de trasee în Carpați, Alpi și până în Patagonia, împărtășind detalii prețioase despre un stil de viață la înălțime. A publicat șase cărți în Colecția verde a editurii România pitorească, iar în 2027 va apărea „Via Transilvanica în ambele sensuri”. În plus, Dinu este documentarist, corector de ghiduri montane, veteran Salvamont și creator de comunitate, devenind un mentor pentru cei care doresc să învețe etica muntelui.

Marlene Mititeanu nu este doar „soția care îl însoțește” pe Dinu, ci partenerul său de coardă, indispensabil în fiecare ascensiune. Cu rigoare, observație atentă și disciplină, ea gestionează detaliile și transformă fiecare traseu tehnic într-o poveste vizuală memorabilă pentru publicul lor. Marlene este un simbol al emancipării prin sport și natură, un model de sănătate, curaj și optimism pentru generațiile de femei care vor să își cucerească propriii munți.

Mai multe informații despre cei doi, pe https://dinumititeanu.ro/